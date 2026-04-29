Nebojša Čović i KLS izdali saopštenje: Oglasili se o stanju u srpskoj košarci i "oduzimanju lige"

Predsjednik KSS Nebojša Čović je izdao saopštenje o stanju u srpskoj košarci i Košarkaškoj ligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Počinje završnica Košarkaške lige Srbije u koju se uključuju i timovi iz ABA lige, a Košarkaški savez Srbije se pred početak takmičenja oglasio saopštenjem. Prvi čovjek KSS Nebojša Čović potpisuje saopštenje koje se bavi situacijom u srpskoj košarci.

Taksativno su navedene informacije vezane za stadnje u domaćoj košarci i ligi, a saopštenje prenosimo u cijelosti bez izmjena.

"Poštovani, obraćam vam se ovim putem, kao i putem sredstava javnog informisanja, povodom ozbiljnih dezinformacija koje su se pojavile u javnosti, a koje očigledno ne predstavljaju slučajnu interpretaciju, već organizovan pokušaj da se klubovi dovedu u zabludu i da se očuvaju pozicije i interesi pojedinih struktura unutar UK KLS. Kao predsjednik članovi UO KSS ce štitite interese srpske košarke kroz sporta, što su dužni da čine po Statutu KSS, pri čemu ne poštuju ni zakone RS, već po ko zna koji put plasiraju u javnost poluistine i dezinformacije, pokušavajući da manipulišu i dobiju podršku za svoje lične interese, smatram neophodnim da vam se obratim i pojasnim situaciju u kojoj se nalazimo.

1. Istina o "Oduzimanju lige"

Teza da KSS "otima ligu klubovima" nije samo netačna - ona je svjesno plasirana manipulacija. Istina je sljedeća:

KSS je po Zakonu o sportu (Sl. glasnik RS br. 10/16) jedina nadležan za organizaciju nacionalnih takmičenja (čl. 99. Zakona o sportu). Postojeći Ugovor između KSS i UK KLS, preciznije Prijedlog Ugovora koji nikada nije usvojen od strane UO KSS, datira još iz 2011. godine, (prilog br. 1.) dakle prije donošenja Zakona o sportu, u suprotnosti je sa tim pravnim okvirom, posebno zbog toga što KSS, koji je jedini nadležan za organizaciju nacionalnih sportskih takmičenja, nije ovlašćen niti može da prenese ova svoja prava na nekog drugog, posebno bez ograničenja kako to stoji u citiranom Ugovoru. Novi Ugovor između KSS i UK KLS, koji je usvojio UO KSS na sednici od 28.04.2026. godine, (prilog br. 2.) ne oduzima prava klubovima, već vraća sistem u zakonske okvire. Svako ko tvrdi suprotno ili ne poznaje pravni okvir, ili ga svjesno ignoriše.

2. Šta se zaista brani ovakvim napadima

Napadi na novi Ugovor nisu motivisani zaštitom klubova. Oni su motivisani: Očuvanjem neproporcionalne i pravno neutemeljene "samostalnosti" Izbjegavanjem finansijske i institucionalne kontrole Zadržavanjem uticaja koji nije zasnovan na Zakonu, već na naslijeđenim aranžmanima

Podsjećam da novi Ugovor jasno propisuje: Finansijsku transparentnost Kontrolu prihoda od medijskih i sponzorskih prava Nadzor KSS nad takmičenjem I upravo to je suštinski razlog otpora.

3. O odgovornosti za medijske manipulacije

Tekstovi kao što su: "Još jednom otimaju ligu klubovima?" i "Partizan i Zvezda okrenuli leđa Čoviću: Većina ‘60’ očima u KLS!" predstavljaju primjer tendencioznog izvještavanja, iznošenja neutemeljenih optužbi i pokušaja pritiska na institucije i klubove. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke ne mogu nastati bez podrške ili saglasnosti pojedinih struktura koje djeluju u okviru UK KLS. Umjesto argumenata - plasiraju se insinuacije. Umjesto dijaloga - kreira se konflikt. To nije zaštita klubova. To je zloupotreba klubova.

4. Jasna pozicija KSS

KSS neće odustati od: Sprovođenja zakona Zaštite integriteta takmičenja Uspostavljanja finansijske discipline Uvođenja jasnog i transparentnog sistema. Svako ko pokušava da ove principe predstavi kao “uzurpaciju” svjesno obmanjuje javnost.

5. Poziv klubovima

Pozivam sve klubove da ne podliježu manipulacijama, poluinformacijama i pritiscima koji dolaze iz određenih interesnih krugova. Klubovi su temelj srpske košarke - ali sistem mora biti uređen Zakonom, a ne voljom pojedinaca. Ovo svakako nije borba između KSS i klubova već podrška KSS klubovima u donošenju sistema u pravne okvire, koji će, shodno tome, moći biti podržani i pred svim međunarodnim institucijama i organizacijama.

Ovo nije nečiji izbor, već obavezi iz ugovor između KSS u UK KLS budu u skladu sa zakonom, jer je jedino tako moguće obezbijediti uređen i kontrolisan sistem, za razliku od neformalnog i nezakonitog upravljanja.

Imajući u vidu sve navedeno, organizacija takmičenja u narednoj sezoni KLS u postojećim okvirima bila bi suprotna Zakonu o sportu, zbog čega će KSS iskoristiti sva pravna sredstva u cilju zaštite interesa klubova.

KSS će, u skladu sa zakonom, nastaviti da djeluje odgovorno i transparentno, u interesu svih klubova i srpske košarke, te je u najskorije vrijeme uputiti poziv klubovima i menadžmentu UK KLS za sastanak na kome bismo razmijenili i usaglasili stavove, kako bi naša buduća saradnja bila na obostrano zadovoljstvo, a uz poštovanje zakona Republike Srbije.

S poštovanjem,

Beograd, 29.04.2026.

Predsednik UO KSS g. Nebojša Čović".

(MONDO)

BONUS VIDEO: