Srbija je u finalu Svjetskog prvenstva: Pala je Turska u Istanbulu, "orlići" idu po zlato

Reprezentacija Srbije pobijedila je Tursku u polufinalu Svjetskog prvenstva

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Reprezentacija Srbije do 17 godina je u finalu Svjetskog prvenstva!"Orlići" su slavili 76:71 nad domaćinom Turskom i zakazali duel sa timom Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju od 20 časova.

Srbija je krenula bolje, ali Turska je na talasu domaćeg terena uspjela da povede 13:7. Međutim, Matija Lukić i Nikola Kusturica, kao i na svim prethodnim mečevima, bili su lideri na terenu. Njih dvojica kombinovano su vezali seriju 8:0, a onda je pomogao i Lazar Miličić, pa Luka Miladinović za vođstvo od 19:16. Igrali su "orlići" sjajno i u nastavku. Do poluvremena su imali "plus" osam (40:32) i činilo se da ekipa Stevana Mijovića sve ima pod kontrolom, iako nije uspjela da pogodi nijednu trojku za prvih 20 minuta meča.

A, onda... četvrtina koja je pokazala slabe strane Srbije. Turska je u narednih 10 minuta bila bolja, rezultat kaže 22:15. Problemi su bili faulovi, greške srpskog tima, ali i to što je domaćin, nošen sjajnom atmosferom, pogađao sve i iz svih pozicija. I nije tako bilo samo u finišu treće dionice, već i na početku četvrte.

Na kraju, u tih sedam minuta serija rivala iznosila je 20:2. A, onda... karakter "orlića" koji smo svi čekali. Izabranici Stevana Mijovića nisu pokazali samo borbenost, talenat, već i srce koje krasi srpske košarkaše. Nikola Kusturica i Matija Lukić, baš kao i u petak, bili su momci koji su režirali preokret. Dvije trojke Lukića, pa onda i pomoć Miladinovića, pa i Simjanovskog donijeli su vođstvo od 72:65.

I atmosfera nije mogla da utiče na "orliće", igrali su zrelo i smireno do kraja i zakazali duel sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država.

Najefikasniji u timu Srbije je bio Nikola Kusturica sa 25 poena, potom Matija Lukić sa 20, zatim Ognjen Simjanovski sa 10, pa Lazar Miličić sa seda, Luka Miladinović sa šest, odnosno kapiten Petar Bjelica sa četiri i Luka Galić i Vuk Stepanović sa po dva poena.