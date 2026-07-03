Srbija pregazila Litvaniju spektakularnom stotkom: Nikola Kusturica uveo "orliće" u polufinale Mundobasketa!

Reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se nakon velike pobjede nad Litvanijom u polufinale Svjetskog prvenstva.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Reprezentacija Srbija za igrače do 17 godina savlala je Litvaniju 101:78 u četvrfinalu Svjetskog prvenstva i sada "orliće" čeka duel sa boljim iz susreta Francuske i Turske koji se igra od 19:45.

Nakon što je Litvanija uspjela da stigne veliku prednost srpskog tima naletom u trećoj četvrtini u četvtoj je nestala sa terena. Na ovom meču u Istanbulu "orliće" je do pobjede vodio Nikola Kusturica uz Matiju Lukića.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povela je Litvanija, ali je trojkom srpski tim uspio da dođe do 9:8 i ne dozvoli rivalu da se odlijepi. Igralo se na startu na malo poena, ali uspjela je sredinom druge četvrtine Srbija da se odlijepi i da ode na 33:26. Nakon slobodnih bacanja mogla je na dvocifrenu razliku, ali je Simjanovski bio neprecizan. Ipak na poluvrijeme se otišlo sa 44:34.

Drugo poluvreme je krenulo jako loše za srpski tim i za četiri minuta ekipa Litvanije uspjela je da se u potpunosti vrati i da dođe do 48:48, ali je Nikola Kusturica poenima sa penala uspio da vrati prednost. Poslije tehničke greške zbog flopinga za Srbiju otišla je Litvanija na 55:50. Uspjela je ipak Srbija da se vrati na poen minusa na kraju trećeg dijela.

Trojka Lukića na početku posljednje četvrtine donijela je prednost 69:67, a onda je bez Simjanovskog i Kusturice srpski došao do dvocifrene prenosti (82:70), koja je nakon toga samo rasla.

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