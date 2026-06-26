Reprezentacija Srbije do 17 godina sprema se za Svjetsko prvenstvo u košarci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mlada reprezentacija Srbije do 17 godina spremna je za Svjetsko prvenstvo u košarci koje je na programu od 27. juna do 5. jula. Srpski tim je u grupi D sa reprezentacijama Venecuele, Australije i Obale Slonovače. "Orliće" će i ovog puta predvoditi zvijezda Barselone Nikola Kusturica koji je prije godinu dana bio i MVP Evropskog prvenstva.

Zlatni "orlići" koji su prije godinu dana stigli do krova Evrope u konkurenciji do 16 godina ovog puta idu korak naprijed i u Istanbulu igraju za krunu prvaka svijeta. Gotovo da se u timu ništa nije promijenilo, pa je tako strateg tima ostao Stevan Mijović, perspektivni trener.

Vidi opis Zlatna generacija Srbije na novom ispitu: Kusturica predvodi "orliće" na Svjetskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 26 / 26

"Igraćemo u grupi sa ekipama koje nisu iz Evrope, tako da smo imali problema da dođemo do materijala za skauting. Jako nam je bitna prva utakmica sa Australijom, zbog samog samopouzdanja i otvaranja prvenstva, koju smo uspjeli da spremimo na adekvatan način.Nadamo se najboljem mogućem ishodu, ne idemo mnogo unaprijed već korak po korak, utakmicu po utakmicu i razmišljamo samo o narednom protivniku, a to je sada Australija na koju imamo maksimalan fokus", rekao je on.

Na Svjetsko prvenstvo putuju sljedeći igrači:

Petar Bjelica

Matija Lukić

Nikola Đurović

Luka Miladinović

Ognjen Simjanovski

Nikola Kusturica

Luka Pavlović

Luka Galić

Lazar Miličić

Vuk Stepanović

Marko Veselinović

Vaso Šaponjić

U stručnom štabu su prvi trener Stevan Mijović, pomoćni treneri Dejan Đokić, Nikola Nešić i Mihajlo Šušić, kondicioni trener Nikola Ćušić, fizioterapeut Stevan Kljajić, doktor Lazar Mirčeta i tim menadžer Aleksandar Smiljanić.

Prvu utakmicu Srbija igra u subotu 27. juna od 13.45 protiv Australije, drugu u nedjelju 28. juna od 11.00 protiv Venecuele, a posljednji meč u grupi u utorak 30. juna od 16.30 sati protiv Obale Slonovače.

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