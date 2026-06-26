Zlatna generacija Srbije na novom ispitu: Kusturica predvodi "orliće" na Svjetskom prvenstvu

Reprezentacija Srbije do 17 godina sprema se za Svjetsko prvenstvo u košarci.
Mlada reprezentacija Srbije do 17 godina spremna je za Svjetsko prvenstvo u košarci koje je na programu od 27. juna do 5. jula. Srpski tim je u grupi D sa reprezentacijama Venecuele, Australije i Obale Slonovače. "Orliće" će i ovog puta predvoditi zvijezda Barselone Nikola Kusturica koji je prije godinu dana bio i MVP Evropskog prvenstva.
Zlatni "orlići" koji su prije godinu dana stigli do krova Evrope u konkurenciji do 16 godina ovog puta idu korak naprijed i u Istanbulu igraju za krunu prvaka svijeta. Gotovo da se u timu ništa nije promijenilo, pa je tako strateg tima ostao Stevan Mijović, perspektivni trener.
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"Igraćemo u grupi sa ekipama koje nisu iz Evrope, tako da smo imali problema da dođemo do materijala za skauting. Jako nam je bitna prva utakmica sa Australijom, zbog samog samopouzdanja i otvaranja prvenstva, koju smo uspjeli da spremimo na adekvatan način.Nadamo se najboljem mogućem ishodu, ne idemo mnogo unaprijed već korak po korak, utakmicu po utakmicu i razmišljamo samo o narednom protivniku, a to je sada Australija na koju imamo maksimalan fokus", rekao je on.
Na Svjetsko prvenstvo putuju sljedeći igrači:
- Petar Bjelica
- Matija Lukić
- Nikola Đurović
- Luka Miladinović
- Ognjen Simjanovski
- Nikola Kusturica
- Luka Pavlović
- Luka Galić
- Lazar Miličić
- Vuk Stepanović
- Marko Veselinović
- Vaso Šaponjić
U stručnom štabu su prvi trener Stevan Mijović, pomoćni treneri Dejan Đokić, Nikola Nešić i Mihajlo Šušić, kondicioni trener Nikola Ćušić, fizioterapeut Stevan Kljajić, doktor Lazar Mirčeta i tim menadžer Aleksandar Smiljanić.
Prvu utakmicu Srbija igra u subotu 27. juna od 13.45 protiv Australije, drugu u nedjelju 28. juna od 11.00 protiv Venecuele, a posljednji meč u grupi u utorak 30. juna od 16.30 sati protiv Obale Slonovače.
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