"Vjerujte, prvo braća, pa MVP": Kusturica nam u jednoj rečenici dokazao zašto je najveći talenat Evrope

Mlada nada srpske košarke Nikola Kusturica je u razgovoru za MONDO otkrio kakva su bila očekivanja pred Evropsko prvenstvo. MVP je ponosan na priznanje koje je dobio, ali podvlači da je prijateljstvo, ipak, važnije.

Srbija je poslije čak 18 godina dočekala titulu šampiona Evrope u uzrastu za košarkaše do 16 godina. Utisak je da su "orlići" Stevana Mijovića projurili kroz Tbilisi (Gruzija), ali daleko od toga da je bilo lako. Ipak, uz lidere poput Nikole Kusturice, kapitena Petra Bjelice i Ognjena Simjanovskog sve je teklo po planovima, pa čak i onaj 'hladni tuš' protiv Španije bio je dodatna motivacija za istorijski uspjeh.

Upravo je Nikola Kusturica - mladi igrač Barselone - najviše istakao i s razlogom je prvo ime ovog turnira. Možda će prosjek na Evropskom prvenstvu malo bolje objasniti o kakvoj nadi srpske košarke je riječ - 20 poena, 7,7 skokova, 3,4 asistencije i sve to uz indeks korisnosti od 23,9. Na kraju - tu je i apsolutno zasluženo MVP priznanje, pošto je u finalnom meču postigao dabl-dabl učinak (18 poena, 14 skokova), što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 33. To nije ono najvažnije, zna Kusturica i zbog toga naglašava "ovdje sam stekao mnogo prijatelja, a to je ljepše od MVP priznanja", priča u razgovoru za MONDO.

Reprezentacija Srbije uspjela je da preokrene i zaostatak od minus 12 u finalnom meču, bila je potrebna snaga i inat svih igrača, a to nije bilo teško postići, jer su svi do jednog vjerovali u tim. Naravno, poslije velike pobjede svi su vjerovali i da će mladi Kusturica postati najbolji igrač turnira, a u intervjuu za MONDO igrač Barselone bio je iskren i otkrio da je poslije trijumfa u finalu i sam vjerovao u još jednu nagradu.

"Poslije pobjede nad Litvanijom - jesam, ali mislim da to nije toliko bitno, koliko smo mi svi bili jedan tim. Mnogo su važnija prijateljstva koja sam stekao, bitnije mi je to svih priznanja. Zahvalan sam na tome. Ovo više nisu saigrači ili kolege, ovo su braća. I na tome sam zahvalan", ostao je skroman Kusturica.

Kako je tekao put "orlića" do zlatne medalje?

Reprezentacija Srbije najprije se oprobala na Olimpijskim igrama za mlade, gdje izabranici Stevana Mijovića nisu bili sjajni, makar ne onakvi kakvi su želeli da budu. Nizali su se porazi od ekipa koje su kasnije ubjedljivo pobjeđivali, ali forma tima bila je tako tempirana da su najbolje pokazali u Gruziji.

"Otišli smo tamo, ali niko nije očekivao da će se to desiti, na Olimpijskim igrama za mlade nismo bili ista ekipa. Borili smo se najviše od svih ekipa, borili smo se - Bog nas je pogledao, a tu je naravno i naš trud i radi", rekao je Kusturica.

Reprezentacija Španije bila je neporažena u grupi "orlića", pa je između ostalog nanijela poraz i Srbiji. Bio je to zahtjevan meč, u kojem jetim Srbije diktirao tempo u prvoj dionici, a onda je uslijedio pad... Uspjeli su izabranici Stevana Milovića da vrate prednost u samom finišu, a onda je Španija ponovo došla do vođstva. Bili su igrači Srbije na korak od pobjede - imali šut za trijumf, Kusturica je imao priliku za tri poena, tri sekunde prije kraaj susreta pri rezultatu 97:95 za rivala. Uslijedio je promašaj i bolan poraz...

"Promašio sam šut za pobjedu, a igrali smo protiv Španije u kojoj poznajem skoro sve igrače, tamo igram. Poslije tog poraza sam bio utučen. Bila je tu ekipa da me podrži, bio je tu trener, pomoćni trener. Oni su mi mnogo pomogli, rekli su mi da prvenstvo tek počinje, što je bila i istina. Poslije toga je sve krenulo svojim tokom, otišli smo u osminu finala, potom četvrtinu, odigrali smo momački - muški", ispričao je Kustiruca za MONDO.

"Roditelji su mi uzori"

Mladi igrač Barselone poslije velikog uspeha ostao je skroman i iskren. Pa, je na pitanje o uzoru u prvi plan istakao porodicu: "Inače, uzori su mi bili roditelji, ali košarkaški gledano sam oduvijek volio Lebrona Džejmsa".

Pred momkom koji je visok 202 centimetra je blistava budućnost. Kada ga hvale uglavnom slijedi opis - suviše je jak i visok za niže bekove i zbog toga lako dolazi do prilike da poentira, dok s druge strane timovi pokušavaju da ga brane višim igračima na poziciji krila, a tu u prvi plan dolazi njegova brzina, te i oni nemaju rješenje za šampiona Evrope.

Nema sumnje da je MVP priznanjem privukao pažnju mnogo klubova, ali je mladi Kusturica svoj san djelimično ostvario i to sa samo 16 godina! "Već sam u Barseloni, a to mi je bio san. Osim ovog kluba, ako Bog da, volio bih da zaigram u nekom velikom evroligaškom klubu ili NBA. Uvijek ću raditi naporno", zaključio je igrač kluba iz Španije.