"Nećemo dovijeka imati po 10 stranaca u ekipama": Čović pred zlatnim orlićima najavio promjene u srpskoj košarci

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao je da će se KSS truditi da postavi sistem takmičenja tako da zlatni "orlići" dobiju šansu u seniorskoj košarci.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kadetska selekcija Srbije osvojila je zlato na Evropskom prvenstvo u Gruziji, a na konferenciji za medije nakon dolaska "orlića" u Beograd predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović čestitao je momcima na velikom uspehu. Istakao je da je ovo sjajna uvertira za Eurobasket koji nas čeka u Rigi.

Dok čekamo da Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić, Aleksa Avramović i drugovi zaigraju na prvenstvu Evrope tim predvođen Kusturicom, Pavlovićem i Miličićem donuo je zlato u Beograd.

"Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim kompletnu reprezentaciju sa stručnim štabom. Mislim da je urađen veliki posao, značajan posao, da smo na neki način dobro promovisali sve što nas čeka za seniore.Ljeto je bilo naporno, imali smo dosta akcija i prvenstava. Kadeti su posljednji put osvojili zlatnu medalju 2007. godine, a prije toga je to bilo 1999. godine kao SRJ", rekao je na početku obraćanja Nebojša Čović.

Ova djeca moraju da igraju

Nakon velikog uspjeha srpskog tima do 16 godina naglasio je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije da je upravo zbog ovakvih generacija neophodno da se mijenja sistem takmičenja i da se omogući da mladi igrači dobiju šansu da igraju seniorsku košarku što više i što ranije.

"Ovo je za nas značajan pokazatelj. Ono što ističemo uvijek u Savezu je to da nam je potrebna korekcija sistema takmičenja. U ovim uzrastima imamo uvijek uspjeha, od nas se uvijek očekuje zlatna medalja. To nam je pokazatelj da poslije 18. godine talentovana djeca ne dobijaju minutažu kroz sistem takmičenja. Zato se trudimo da postavimo stvari drugačije, jer nećemo dovijeka moći da imamo 10-12 stranaca u svojim ekipama", naglasio je Čović.

Ovo je samo početak

Vidi opis "Nećemo dovijeka imati po 10 stranaca u ekipama": Čović pred zlatnim orlićima najavio promjene u srpskoj košarci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 26 / 26

"Ovim momcima čestitam i kažem im da je ovo samo prvi važan i značajan korak u karijeri. On mora da im bude samo odskočna daska za dalje, a to dalje mora da bude veliki trud i rad. Čestitam djeco još jednom, svaka vam čast kako ste se borili, kako ste se ponašali. Bilo je zadovoljstvo vidjeti vas kad se izvodila himna, vidjeti vas sa zastavom naše države jer je to jedina naša država", naglasio je na kraju Nebojša Čović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!