Barselona čestitala "orlićima" i Nikoli Kusturici na zlatu i MVP nagradi

Nebojša Šatara
KK Barselona čestitala Srbiji i Kusturici na evropskom zlatu i MVP tituli.

barselona cestitala srbiji i nikoli kusturici zlato na eurobasketu Izvor: YouTube/FIBA

Kadeti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za košarkaše do 16 godina, a MVP priznanje ponio je član Barselone Nikola Kusturica. On od 14. godine igra za mađe kategorije španskog giganta koji se oglasio čestitkom na društvenim mrežama.

"Igrač Barselone Nikola Kusturica, šampion U16 Eurobasketa sa Srbijom. Čestitke za MVP nagradu", stoji u objavi Katalonaca.

Barselona čestitala Nikoli Kusturici
Izvor: Instagram/fcbbasket

Sjani Kusturica je MVP priznanje zaradio u finalu protiv Litvanije kada je postigao 18 poena uz 14 skokova. Tokom čitavog turnira je briljirao sa prosjekom od 7,7 skokova i 3,4 asistencije, uz prosječni indeks korisnosti 23,9. Član Barselone je od 2023. godine kada su ga zapazili skauti slavnog kluba, a nakon blistavih partija na Evropskom prvenstvu za njega je nebo granica.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

Tagovi

KK Barselona orlići košarka

