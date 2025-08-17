logo
I Banjaluka ima prvaka Evrope! Luka Galić od Rukija preko Igokee do zlata na Eurobasketu

I Banjaluka ima prvaka Evrope! Luka Galić od Rukija preko Igokee do zlata na Eurobasketu

Autor Dragan Šutvić
0

Mladi košarkaš Igokee m:tel postao je prvak Evrope.

Banjalučanin Luka Galić osvojio Eurobasket Izvor: YouTube/FIBA

Košarkaška reprezentacija do 16 godina osvojila je u subotu uveče titulu prvaka Evrope.

"Orlići" su u finalu trijumfovali nad Litvanijom rezultatom 99:86, a zlatna medalja je poslije velikog okršaja za trofej zasijala i na grudima jednog košarkaša iz Banjaluke!

Riječ je o Luki Galiću (2009.), koji od proljeća prošle godine brani boje Igokee m:tel. Ovaj krilni igrač ponikao je u banjalučkom Rukiju, a pažnju brojnih klubova iz regiona privukao je sjajnim partijama u pionirskim takmičenjima.

Briljirao je i na Košarkaškom saboru u Zvorniku, u decembru 2023. godine, Istakao se i na Košarkaškom saboru u Zvorniku, krajem decembra prošle godine, kada je u duelu sa odgovarajućom selekcijom Srbije postigao 24 poena, uz devet skokova i tri asistencije, za indeks korisnosti 28.

Tokom prošle sezone nastupao je za Igokeu m:tel u ABA ligi za igrače do 19 godina, a uknjižio je i nekoliko seniorskih minuta, 6. aprila protiv Partizana u beogradskoj Areni.

U sinoćnjem finalu protiv Litvanije Galić je na parketu proveo 18 minuta i za to vrijeme ostvario dva poena, osam skokova i jednu asistenciju.

Prosječno je na ovom Eurobasketu ostvarivao prosjek od 2 poena, 3 skoka i 0.4 asistencije.

(mondo.ba)

