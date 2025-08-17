Išao s tatom na Partizan, sad je prvak Evrope: Sašin sin Luka Pavlović je biser srpske košarke

Upoznajte i Luku Pavlovića, sina Saše Pavlovića, koga navijači Partizana dobro pamte i sa utakmica pre desetak godina.

Kadetska reprezentacija Srbije osvojila je Eurobasket i to tako što je u finalu više nego dominantno pobijedila vršnjake iz Litvanije. Na kraju, bilo je 99:86 za srpske košarkaše, pa je tako generacija koju predvodi mladi trener Stevan Mijović i te kako obradovala celu zemlju.

Već smo polako počeli svi da učimo imena novih heroja, koji će - nadamo se - i u narednim godinama donositi uspjehe i medalje sa svih takmičenja, a ono što je zanimljivo je da je među šampiona Evrope i nekoliko imena koja baš "zvone".

Nikola Kusturica je već upadljiv zbog svog prezimena koje dijeli sa slavnim režiserom, ali i zbog MVP igara, dok su pažnju javnosti svakako privukli i Lazar Miličić - sin Darka Miličića - kao i talentovani Luka Pavlović. U pitanju je sin proslavljenog košarkaša Aleksandra Saše Pavlovića.

Ono što je zanimljivo je da je Luka Pavlović još prije desetak godina, dok mu je otac igrao za Partizan, privukao pažnju jer je bio redovan na utakmicama crno-bijelih, tako da su se zajedno 2014. godine radovali i osvajanju Superlige. Podsjetite se toga:

Sada je ponosni otac dočekao da njegov nasjlednik osvoji i prvu veliku medalju u karijeri, i to zlato sa Evropskog prvenstva za kadete u Tbilisiju, a doprinio je sa osam poena u finalu protiv Litvanije.

Luka Pavlović je inače rođen 7. avgusta 2009. godine i igra na poziciji plejmejkera, a trenutno je član Partizana. Tokom turnira je imao prosjek od 5,9 poena, 1,4 asistencije i 1,9 skokova, a najbolju partiju odigrao je u četvrtfinalu protiv Turske kada je ubacio deset poena. Imao je solidnu ulogu u ovom timu, uprkos pritisku koje nosi zbog slavnog prezimena.

Aleksandar Saša Pavlović je nekadašnji crnogorski košarkaš koji je karijeru počeo u Budućnosti iz Podgorice, a inače je rođen u Baru. Poslije samo tri sezone stigao je do NBA lige gdje je bio 19. pik i izabrala ga je Juta, ali se nije dugo zadržao u njoj. Otišao je zato u Klivlend kod Lebrona Džejmsa gdje se svake godine borio za šampionski prsten i imao solidnu ulogu, da bi potom nastupao još za Minesotu, Dalas, Nju Orleans, Boston i Portland, prije nego što će 2013. godine obući dres Partizana. Karijeru je završio u Panatinaikosu 2016.

“Kada se država dijelila odgovorio sam na novinarsko pitanje za koga bih voleo da igram. Rekao sam tada prvo za Srbiju, jer se ona takmičila i učestvovala na Svjetskim i Evropskim prvenstvima i Olimpijskim igrama. Odmah je krenula hajka - da li sam Srbin ili Crnogorac, gdje živim, koja mi je zemlja draža... Rekao sam ‘hvala lijepo i doviđenja’. Podednako volim i Srbiju i Crnu Goru i ne želim da me neko sreće na ulici i ispituje šta sam pričao, zašto ovo ili zašto ono", rekao je u jednom intervjuu.

Ko su "orlići", šampioni Evrope?

Marko Veselinović (200 cm, krilo, Crvena zvezda)

Ognjen Simjanovski (191 cm, plejmejker, Crvena zvezda)

Luka Galić (199 cm, krilo, Igokea)

Vaso Šaponjić (197 cm, krilni centar, Čačak 94)

Luka Pavlović (184 cm, plejmejker, Partizan)

Matija Lukić (202 cm, bek, Saragosa)

Vuk Stepanović (190 cm, bek, Mega)

Petar Bjelica (208 cm, krilni centar, Mega)

Luka Miladinović (209 cm, centar, Mega)

Luka Janjušević (202 cm, krilo, Crvena zvezda)

Nikola Kusturica (202 cm, bek, Barselona)

Lazar Miličić (196 cm, krilo, Las Rozas)

Selektor: Stevan Mijović

