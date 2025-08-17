Zlatni "orlići" uz baklje dočekani u Beogradu (FOTO)

Mladi srpski košarkaši stigli u Beograd nakon osvajanja titule šampiona Evrope.

Kadetska reprezentacija Srbije osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu nakon što je savladala vršnjake iz Litvanije sa 99:86, a u nedjelju je donijela titulu u Beograd. Izabranici selektora Stevana Mijovića su briljirali tokom čitavog turnira i na kraju zasluženo osvojili najsjajnije odličje.

Mladi heroji tokom dana su stigli iz Tbilisija u Beograd gdje je im priređen doček. Sačekali su ih prijatelji, porodica i navijači, pa su na aerodromu zabilježene emotivne scene. Tu se našla i legenda srpske košarke Darko Miličić koji je doputovao zajedno sa svojimnasljednikom Lazarom. U Gruziji ga je pratio u društvu supruge, ponosne majke Zorane Miličić.

Takođe nekadašnji NBA as i bivši igrač Partizana Saša Pavlović doputovao je iz Gruzije pun ponosa sa suprugom, jer je i njihov nasljednik Luka dio zlatnog srpskog tima, šampiona Evrope.

Košarkaše je na Aerodromu "Nikola Tesla" dočekao i Nebojša Čović, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije. Uz pozdrav sa Miličićem seniorom, prvi čovjek srpske košarke čestitao je i svim košarkašima i stručnom štabu na zlatu koje je srpska košarka čekala 18 godina.

Stigao i najbolji među najboljima

MVP turnira bio je Nikola Kusturica koji je prosječno bilježio 20 poena po utakmici, uz 7,7 skokova i 3,4 asistencije, uz prosječni indeks korisnosti 23,9. U finalu protiv Litvanije ubacio je 18 poena uz 14 skokova, dok je Petar Bjelica dominirao u meču za medalju sa 25 poena, devet skokova, pratio ih je i Ognjen Simjanovski sa 22 poena.

Sin Darka Miličića je takođe bio važan adut bilježeći 6,1 poena po meču, uz to je dodao i 2,3 skoka. Luka Pavlović, sin proslavljenog Saše Pavlovića tokom turnira je imao prosjek od 5,9 poena, 1,4 asistencije i 1,9 skokova

