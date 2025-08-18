"Momci su bili na 300 odsto, zato su uzeli zlato": Selektor Mijović rekao hvala klincima poslije herojskog zlata

Selektor košarkaša Srbije do 16 godina Stevan Mijović istakao je da je tim bio na maksimumu sve vrijeme i da je zbog toga osvojena zlatna medalja u Gruziji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaši Srbije uzrasta do 16 godina vratili su se sa Eurobasketa u Gruziji koji su osvojili, a selektor Stevan Mijović zahvalio se na poverenju. Mijović je istakao da je dobio povjerenje da vodi ovaj tim i da su uslovi za pripremu za Eurobasket bili sjajni.

Kako kaže, za sada ni on ni njegovi igrači nisu svjesni šta su uradili, a ono što je ipak presudilo da uzmu najsjajniju medalju je puka želja. Jednostavno su to željeli mnogo više od svih ostalih.

"Prvo da se zahvalim na povjerenju predsjedniku i potpredsjedniku, dali su mi povjerenje da vodim ovu generaciju. Od prvog dana priprema ništa nam nije falilo, osjećali smo se kao seniori. Uzeli smo zlatnu medalju, ali još nismo svjesni šta smo uradili, ključ je bilo to što smo mnogo više željeli uspjeh od ostalih. Ovi momci su željeli od prvog dana sve to, bilo su na 300 posto u svemu tome od početka do kraja, zato je i došao rezultat", rekao je Mijović na konferenciji za novinare.

Na vrijeme uviđene greške

Kao što je prije njega istakao Nenad Krstić na nekim ranijim turnirima su se uvidjele greške i nedostaci ovog tima, pa je mogao stručni štab na vrijeme da reaguje i to ispravi.

"Bilo je teško, radili smo jako, bile su tu i povrede, ali nismo dali da nas to poremeti. Te Olimpijske igre mladih su bile važne, imali smo imitaciju Evropskog prvenstva i vidjeli greške, fokusirali smo se na njih u nastavku i sve je išlo kako treba. Ovi momci su zalog za budućnost, mogu da budu sjaj srpske korake i seniorske reprezentacije", rekao je on.

Na kraju se ponovo zahvalio rukovodstvu Košarkaškog saveza Srbije, ali i Goranu Todoroviću koji je bio posebno važan za selekciju ekipe.

"Hvala momcima na sjajnom ljetu, što zajedno živimo ovaj san. Uspjeli smo da se popnemo na postolje i pjevamo himnu. Ja sam mlad trener, ovo mi je prva selekcija, a njima je ovo prvo okupljanje i nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritimu. Želio bih da se zahvalim još jednom čovjeku koji je bio uz nas - Goran Todorović je bio sa nama sve vrijeme, selektirao je ekipu", završio je Mijović.

