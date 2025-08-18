Nenad Krstić je otkrio da su kadeti Srbije krenuli kao osvajanju zlata na Evropskom prvenstvu u svom uzrastu od meča sa Republikom Srpskom.
Nakon što se predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović obratio okupljenima na konferenciji za medije povodom osvajanja zlata na Eurobasketu za igrače do 16 godina, momcima je čestitao i Nenad Krstić. Nekada legendarni centar srpskog nacionalnog tima sada je prvo nahvalio zlatne "orliće".
"Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što smos e okupili povodom zlatne medalje poslije 18 godina. Ova generacija je pokazala da je ovo budućnost naše košarke i da im uz veliki rad predstoji dobra budućčnost. Bitno je da smo obezbijedili i plasman na Svetsko prvenstvo u Turskoj i obezbijedili kontinuitet igranja na velikim takmičenjima", naglasio je Krstić.
Kako se osvojilo zlato?
"Oni svi gravitiraju ka igranju za Srbiju": Krstić pričao o meču sa Republikom Srpskom, tad se krenulo po zlato
Sve je počelo davno, još prije osam mjeseci kada je tim okupljen i kada se krenulo sa radom, selekcijom, prikupljanjem podataka. Jako je bitan bio i meč sa selekcijom Republike Srpske, kako bi se provjerili i talenti sa ovog područja.
"Ja bih uradio retrospektivu kako smo selektirali ove momke i kako smo pripremali ovu ekipu. Okupljali smo se više puta, prvi put pred novu godinu gdge su treneri mogli da ustanove kvalitet i potencijal ove selekcije. Igrali smo sa selekcijom Republike Srpske koje je nama značajno okupljanje jer se uvjerimo i kvalitet dečaka rođenih tamo. Oni naravno svi gravitiraju kao igranju za Srbiju. Imali smo i ove godine igrače iz tih krajeva", rekao je Krstić, pa nastavio:
"Jako dobra provjera je bio i turnir u Turskoj, proširili smo bazu i spiskove, nismo htjeli da nekog propustimo jer se kod tih dječaka iz mjeseca u mjesec mijenja situacija. Uz dogovor sa predsjednikom i selektorom Pešićem smo postavili za selektora Stevana Mijovića. Zajedno smo on i ja napravili stručni štab. Ono što je po meni ključno i igranje na Olimpijskim igrama mladih gdje smo igrali sa Slovenijom, Turskom i Litvanijom i tu smo vidjeli svoje nedostatke. Stručni štab je odradio odličan posao, tempirala se forma za Eurobasket."
