Nenad Krstić je otkrio da su kadeti Srbije krenuli kao osvajanju zlata na Evropskom prvenstvu u svom uzrastu od meča sa Republikom Srpskom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što se predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović obratio okupljenima na konferenciji za medije povodom osvajanja zlata na Eurobasketu za igrače do 16 godina, momcima je čestitao i Nenad Krstić. Nekada legendarni centar srpskog nacionalnog tima sada je prvo nahvalio zlatne "orliće".

"Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što smos e okupili povodom zlatne medalje poslije 18 godina. Ova generacija je pokazala da je ovo budućnost naše košarke i da im uz veliki rad predstoji dobra budućčnost. Bitno je da smo obezbijedili i plasman na Svetsko prvenstvo u Turskoj i obezbijedili kontinuitet igranja na velikim takmičenjima", naglasio je Krstić.

Kako se osvojilo zlato?

Vidi opis "Oni svi gravitiraju ka igranju za Srbiju": Krstić pričao o meču sa Republikom Srpskom, tad se krenulo po zlato Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 1 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 2 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 3 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 4 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 5 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 6 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 7 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 8 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 9 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 10 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 11 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 12 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 13 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 14 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 15 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 16 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 17 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 18 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 19 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 20 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 21 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 22 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 23 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 24 / 26 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 25 / 26 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 26 26 / 26

Sve je počelo davno, još prije osam mjeseci kada je tim okupljen i kada se krenulo sa radom, selekcijom, prikupljanjem podataka. Jako je bitan bio i meč sa selekcijom Republike Srpske, kako bi se provjerili i talenti sa ovog područja.

"Ja bih uradio retrospektivu kako smo selektirali ove momke i kako smo pripremali ovu ekipu. Okupljali smo se više puta, prvi put pred novu godinu gdge su treneri mogli da ustanove kvalitet i potencijal ove selekcije. Igrali smo sa selekcijom Republike Srpske koje je nama značajno okupljanje jer se uvjerimo i kvalitet dečaka rođenih tamo. Oni naravno svi gravitiraju kao igranju za Srbiju. Imali smo i ove godine igrače iz tih krajeva", rekao je Krstić, pa nastavio:

"Jako dobra provjera je bio i turnir u Turskoj, proširili smo bazu i spiskove, nismo htjeli da nekog propustimo jer se kod tih dječaka iz mjeseca u mjesec mijenja situacija. Uz dogovor sa predsjednikom i selektorom Pešićem smo postavili za selektora Stevana Mijovića. Zajedno smo on i ja napravili stručni štab. Ono što je po meni ključno i igranje na Olimpijskim igrama mladih gdje smo igrali sa Slovenijom, Turskom i Litvanijom i tu smo vidjeli svoje nedostatke. Stručni štab je odradio odličan posao, tempirala se forma za Eurobasket."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!