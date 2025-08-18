logo
"Oni svi gravitiraju ka igranju za Srbiju": Krstić pričao o meču sa Republikom Srpskom, tad se krenulo po zlato

"Oni svi gravitiraju ka igranju za Srbiju": Krstić pričao o meču sa Republikom Srpskom, tad se krenulo po zlato

Autor Dragan Šutvić
0

Nenad Krstić je otkrio da su kadeti Srbije krenuli kao osvajanju zlata na Evropskom prvenstvu u svom uzrastu od meča sa Republikom Srpskom.

Nenad Krstić o zlatnoj medalji kadeta Srbije na Eurobasketu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što se predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović obratio okupljenima na konferenciji za medije povodom osvajanja zlata na Eurobasketu za igrače do 16 godina, momcima je čestitao i Nenad Krstić. Nekada legendarni centar srpskog nacionalnog tima sada je prvo nahvalio zlatne "orliće". 

"Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što smos e okupili povodom zlatne medalje poslije 18 godina. Ova generacija je pokazala da je ovo budućnost naše košarke i da im uz veliki rad predstoji dobra budućčnost. Bitno je da smo obezbijedili i plasman na Svetsko prvenstvo u Turskoj i obezbijedili kontinuitet igranja na velikim takmičenjima", naglasio je Krstić.

Kako se osvojilo zlato?

Sve je počelo davno, još prije osam mjeseci kada je tim okupljen i kada se krenulo sa radom, selekcijom, prikupljanjem podataka. Jako je bitan bio i meč sa selekcijom Republike Srpske, kako bi se provjerili i talenti sa ovog područja. 

"Ja bih uradio retrospektivu kako smo selektirali ove momke i kako smo pripremali ovu ekipu. Okupljali smo se više puta, prvi put pred novu godinu gdge su treneri mogli da ustanove kvalitet i potencijal ove selekcije. Igrali smo sa selekcijom Republike Srpske koje je nama značajno okupljanje jer se uvjerimo i kvalitet dečaka rođenih tamo. Oni naravno svi gravitiraju kao igranju za Srbiju. Imali smo i ove godine igrače iz tih krajeva", rekao je Krstić, pa nastavio:

"Jako dobra provjera je bio i turnir u Turskoj, proširili smo bazu i spiskove, nismo htjeli da nekog propustimo jer se kod tih dječaka iz mjeseca u mjesec mijenja situacija. Uz dogovor sa predsjednikom i selektorom Pešićem smo postavili za selektora Stevana Mijovića. Zajedno smo on i ja napravili stručni štab. Ono što je po meni ključno i igranje na Olimpijskim igrama mladih gdje smo igrali sa Slovenijom, Turskom i Litvanijom i tu smo vidjeli svoje nedostatke. Stručni štab je odradio odličan posao, tempirala se forma za Eurobasket."

Tagovi

Tagovi

orlići košarka Srbija Nenad Krstić

