Tata Saša ga držao u naručju, a sad je prvak Evrope: Pitali smo Luku Pavlovića za "onu" fotku s Partizana

Luka Pavlović je u intervjuu za MONDO pričao o svom ocu Saši, tituli na Evropskom prvenstvu, finalu, vjeri u saigrače i ekipu, Partizanu...

Izvor: MN Press/MONDO/Stefan Stojanovć

Srbija je postala šampion Evrope, mlada reprezentacija (do 16 godina) obradovala je naciju, a jedan od igrača koji je dio zlatne generacije je i Luka Pavlović (16). Sin bivšeg košarkaša Saše Pavlovića dao je doprinos u osvajanju odličja, posebno u četvrtfinalu i finalu.

Poslije svega toga mladi košarkaš dao je intervju za MONDO i pričao je o mnogim zanimljivim temama, kako o Evropskom prvenstvu, ekipi, uspjehu, tako i o svom ocu Saši, planovima sa Partizanom i svemu što ga čeka. Za početak smo ga pitali kako se osjeća kada čuje da je šampion Evrope.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Realno, nestvarno. Od kada krenete da trenirate košarku svako sanja da nastupa za svoju državu i uzme zlato. Nestvarno je. Još uvijek nisam svjestan, super je", počeo je Luka razgovor za MONDO.

Šta se dešavalo u finalu?

Izvor: MN PRESS

Razgovor smo krenuli od kraja, od finala sa Litvanijom gdje su "orlići" uspjeli da nadoknade 10 poena razlike sa poluvremena i da dođu do pobjede.

"Emocije naravno, znam i da kada smo gubili, bio sam pouzdan u svoju ekipu, saigrače, vjerovali smo jedni u druge, znali smo da ćemo da se vratimo. Na pripremama smo se vraćali iz mnogo većih minusa i za manje vremena. Na EYOF-u smo gubili od Litvanije 20 razlike na pet minuta prije kraja treće, pa smo uveli meč u egal. Izgubili smo tu utakmicu, ali smo dobili ovu važniju na Evropskom prvenstvu", kaže Luka.

Otkrio nam je i šta se u tim momentima dešavalo u svlačionici i šta je selektor Stevan Mijović tražio od njih.

"Ništa, da nastavimo da šutiramo svoje šuteve, da će ući. U prve dvije dionice nisu htjeli da ulaze neki šutevi koji su ranije ulazili. Stavio nam je do znanja da nam vjeruje, da nastavimo da igramo svoju igru, sa većom željom u odbrani i da ćemo da osvojimo

"Taj poraz nam je dao motivaciju"

Luka Pavlović MONDO intervju

Srbija je do titule došla uz jedan poraz. Bilo je to u grupnoj fazi protiv Španije kada je Srbija izgubila u neizvjesnoj završnici.

"Tijesan poraz, ali nam je dao dodatnu motivaciju. Dobili smo neku snagu, psihički. Nismo patili, zato što je takav format, nemaš mnogo vremena za odmor i razmišljanje. Prošli smo kao drugi, što nam je možda ispalo i bolje, jer su Španci imali teži put do finala.

Titulom u Gruziji Srbija je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Na Svjetskom prvenstvu imamo isti cilj, medalja i to zlatna. Ništa manje", dodao je Luka koji je u finalu protiv Litvanije dao osam poena, a u četvrtfinalu protiv Turske 10.

O fotografiji sa ocem

Izvor: MN PRESS

Nezaobilazna tema bila je i slika koja je sada već postala čuvena slika na kojoj je u naručju svog oca Saše Pavlovića.

"Da, da, kako me drži u naručju kada sam bio manji", prekinuo je Luka pitanje i nasmijao se.

Kada se razgovor nastavio, prisjetio se te slike iz 2014. godine kada ga Saša drži u rukama dok slave osvajanje Superlige.

"Brzo prođe sve to naravno, šta znam", smeje se Luka.

Otkrio je i šta mu je Saša rekao poslije titule.

"Čestitao mi je, nikada nije imao priliku, mislim imao je, ali nije je iskoristio, čestitao mi je.

To što je bio uz njega i što se našao tu mu je mnogo pomoglo i na Evropskom prvenstvu.

"Dao mi je dodatnu motivaciju kada je bio tamo, dao mi je do znanja da mogu da uradim to što hoću, a to je da doprinesem ekipi maksimalno moguće, da osvojimo i to je to."

Za kraj smo ga pitali za planove i ciljeve kakve ima u narednom periodu.

"U smislu sezone, ostajem u Partizanu. Imam nekoliko dana za odmor, pa se vraćam da treniram punom snagom", zaključio je Luka Pavlović.