Tata Saša ga držao u naručju, a sad je prvak Evrope: Pitali smo Luku Pavlovića za "onu" fotku s Partizana

Autor Nemanja Stanojčić
0

Luka Pavlović je u intervjuu za MONDO pričao o svom ocu Saši, tituli na Evropskom prvenstvu, finalu, vjeri u saigrače i ekipu, Partizanu...

Luka Pavlović Mondo intervju Izvor: MN Press/MONDO/Stefan Stojanovć

Srbija je postala šampion Evrope, mlada reprezentacija (do 16 godina) obradovala je naciju, a jedan od igrača koji je dio zlatne generacije je i Luka Pavlović (16). Sin bivšeg košarkaša Saše Pavlovića dao je doprinos u osvajanju odličja, posebno u četvrtfinalu i finalu.

Poslije svega toga mladi košarkaš dao je intervju za MONDO i pričao je o mnogim zanimljivim temama, kako o Evropskom prvenstvu, ekipi, uspjehu, tako i o svom ocu Saši, planovima sa Partizanom i svemu što ga čeka. Za početak smo ga pitali kako se osjeća kada čuje da je šampion Evrope.

"Realno, nestvarno. Od kada krenete da trenirate košarku svako sanja da nastupa za svoju državu i uzme zlato. Nestvarno je. Još uvijek nisam svjestan, super je", počeo je Luka razgovor za MONDO.

Šta se dešavalo u finalu?

Razgovor smo krenuli od kraja, od finala sa Litvanijom gdje su "orlići" uspjeli da nadoknade 10 poena razlike sa poluvremena i da dođu do pobjede.

"Emocije naravno, znam i da kada smo gubili, bio sam pouzdan u svoju ekipu, saigrače, vjerovali smo jedni u druge, znali smo da ćemo da se vratimo. Na pripremama smo se vraćali iz mnogo većih minusa i za manje vremena. Na EYOF-u smo gubili od Litvanije 20 razlike na pet minuta prije kraja treće, pa smo uveli meč u egal. Izgubili smo tu utakmicu, ali smo dobili ovu važniju na Evropskom prvenstvu", kaže Luka.

Otkrio nam je i šta se u tim momentima dešavalo u svlačionici i šta je selektor Stevan Mijović tražio od njih.

"Ništa, da nastavimo da šutiramo svoje šuteve, da će ući. U prve dvije dionice nisu htjeli da ulaze neki šutevi koji su ranije ulazili. Stavio nam je do znanja da nam vjeruje, da nastavimo da igramo svoju igru, sa većom željom u odbrani i da ćemo da osvojimo

"Taj poraz nam je dao motivaciju"

Pogledajte

02:50
Luka Pavlović MONDO intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je do titule došla uz jedan poraz. Bilo je to u grupnoj fazi protiv Španije kada je Srbija izgubila u neizvjesnoj završnici.

"Tijesan poraz, ali nam je dao dodatnu motivaciju. Dobili smo neku snagu, psihički. Nismo patili, zato što je takav format, nemaš mnogo vremena za odmor i razmišljanje. Prošli smo kao drugi, što nam je možda ispalo i bolje, jer su Španci imali teži put do finala.

Titulom u Gruziji Srbija je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo.

"Na Svjetskom prvenstvu imamo isti cilj, medalja i to zlatna. Ništa manje", dodao je Luka koji je u finalu protiv Litvanije dao osam poena, a u četvrtfinalu protiv Turske 10.

O fotografiji sa ocem

Nezaobilazna tema bila je i slika koja je sada već postala čuvena slika na kojoj je u naručju svog oca Saše Pavlovića.

"Da, da, kako me drži u naručju kada sam bio manji", prekinuo je Luka pitanje i nasmijao se.

Kada se razgovor nastavio, prisjetio se te slike iz 2014. godine kada ga Saša drži u rukama dok slave osvajanje Superlige.

"Brzo prođe sve to naravno, šta znam", smeje se Luka.

Otkrio je i šta mu je Saša rekao poslije titule.

"Čestitao mi je, nikada nije imao priliku, mislim imao je, ali nije je iskoristio, čestitao mi je.

To što je bio uz njega i što se našao tu mu je mnogo pomoglo i na Evropskom prvenstvu.

"Dao mi je dodatnu motivaciju kada je bio tamo, dao mi je do znanja da mogu da uradim to što hoću, a to je da doprinesem ekipi maksimalno moguće, da osvojimo i to je to."

Za kraj smo ga pitali za planove i ciljeve kakve ima u narednom periodu.

"U smislu sezone, ostajem u Partizanu. Imam nekoliko dana za odmor, pa se vraćam da treniram punom snagom", zaključio je Luka Pavlović.

