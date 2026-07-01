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"Orlići" bez milosti prema Novom Zelandu: Srbija je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

"Orlići" bez milosti prema Novom Zelandu: Srbija je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mlada reprezentacija Srbije pobijedila je Novi Zeland

U17 košarkaši Srbije pobijedili Novi Zeland Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Evropski šampioni, koji biju bitku na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu, pobijedili su i Novi Zeland u nokaut fazi. Reprezentacija Srbije do 17 godina slavila je ubjedljivim rezultatom 121:91 i zakazala duel protiv Litvanije u četvrtfinalu. Predstojeći rival Srbije bio je bolji od Japana 98:62.

Kad je u pitanju srpski tim, izabranici Stevana Mijovića silovito su započeli meč. Do sredine prve četvrtine "orlići" su imali 17:3 i već tad je bilo jasno da je razlika u kvalitetu poprilična. Nastavio je srpski tim da dominira, pa iako je rival u drugoj četvrtini pružio nešto bolji otpor i igrao egal, razlika stečena u prvih 10 minuta bila je suviše velika da bi se ugrozio rezultat Srbije na poluvremenu.

Poslije velikog odmora srpskom timu bilo je potrebno da nastavi u istom ritmu. Ognjen Simjanovski je sa dvije trojke otvorio drugo poluvrijeme i tako započeo nestvarnu seriju "orlića" 28:7 (84:64). Pitanje pobjednika bilo je već tada riješeno, pa je u 25. minutu zapravo ostalo samo rutinski privesti meč kraju. To je bila idealna prilika za Stevana Mijovića da razigra igrače koji nemaju veliku minutažu.

Tako smo u posljednjih 10 minuta gledali Lazara Miličića i Luku Pavlovića, a uz njih i Vuka Stepanovića koji su sačuvali ogromnu prednost i obezbijedili Srbiji plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Najbolji u timu Srbije ponovo je bio Nikola Kusturica sa 27 poena, a pratili su ga Ognjen Simjanovski sa 16 i Petar Bjelica sa 15. Lazar Miličić je postigao 11, kao i Luka Pavlović, dok su Luka Galić i Vuk Stepanović ostali na po 10 poena. Bila je ovo još jedna sjajna utakmica "orlića", a 3. jula gledaćemo ih u meču protiv Litvanije za plasman u polufinale Mundobasketa.

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Tagovi

orlići Srbija Svjetsko prvenstvo

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