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Srbija protiv Turske u polufinalu Svjetskog prvenstva

Srbija protiv Turske u polufinalu Svjetskog prvenstva

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selekcija Turske serijom 13:0 na kraju meča savladala Francusku i stigla do polufinala protiv Srbije.

Srbija protiv Turske za finale Mundobasketa Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina, nakon spektakularne pobjede nad Litvanijom (101:78). Ubrzo nakon toga talentovani srpski košarkaši saznali su i protiv koga će se boriti za plasman u finale - biće to selekcija Turske, koja je u nevjerovatnom finišu savladala Francusku (94:87).

Francuzi su u samom finišu meča imali čak šest poena prednosti (81:87), ali im to nije bilo dovoljno da stignu do polufinala Svjetskog prvenstva. Turska je napravila seriju od čak 13 poena, na koju Francuzi nikako nisu odgovorili, pa će protivnik srpskog tima u borbi za finale biti upravo domaćin ovogodišnjeg izdanja Mundobasketa.

Polufinalni mečevi na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina igraće se 4. jula. Jedno polufinale će, kao što smo već rekli, igrati Turska i Srbija, dok će se na drugoj strani žrijeba za finale boriti selekcije SAD i Australije. Upravo je Australija nanijela srpskom timu jedini poraz na turniru - i to veoma ubjedljiv na samom startu grupne faze. Nakon toga je Srbija savladala Venecuelu, Obalu Slonovače, Novi Zeland i Litvaniju.

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Tagovi

orlići Srbija košarka Turska Francuska

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