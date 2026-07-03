"Srbija 20 godina nije imala ovakvog igrača": Čudesni Nikola vodi "orliće" ka dugo čekanoj medalji

Mladi košarkaš Barselone nastavlja da oduševljava partijama na Svjetskom prvenstvu za mlade.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mlada košarkaška reprezentacija Srbije U-17 plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva gdje će snage odmjeriti sa Turskom. U četvrtfinalu je briljirao Nikola Kusturica koji je još jednom potvrdio status jednog od najvećih srpskih talenata. Selektor Stevan Mijović nije želio da troši riječi za igrača koji predstavlja budućnost evropske košarke.

Kusturica je utakmicu završio sa 30 poena, sedam skokova, tri asistencije, tri ukradene lopte i dvije blokade. Selektor Mijović je sve sumirao u dvije rečenice.

"Šta uopšte reći o Nikoli? Nikola je najtalentovaniji dječak kojeg je Srbija imala u poslednjih 20 godina", rekao je Mijović, a prenosi "Meridian sport".

Utiske je iznio i sam Kusturica koji u dosadašnjem dijelu prvenstva bilježi nevjerovatne partije i prosjek od 22 poena, 6,8 skokova, 2,8 asistencija, 2,4 ukradene lopte i dvije blokade po utakmici.

"Veoma sam srećan. Mislim da smo odradili nevjerovatan posao ostavši mirni kada su se oni vratili u meč. Saigrači su me smirili. Bio sam malo nervozan, neću da lažem, ali upravo zato smo tako dobra grupa i tim. Sada moramo da nastavimo dalje. Nema mnogo slavlja, već priprema za sutrašnju utakmicu i da igramo na isti način", rekao je Nikola poslije pobjede.

Nije bilo lako, ima je dosta problema sa povredama, ali uspio je da se vrati na prepoznatljiv nivo.

"Bilo je teško jer sam imao mnogo problema sa povredama. Vratio sam se i odradio svega pet ili šest treninga sa ekipom. Bilo je teško da se vratim u formu i fizički ritam. Ali kada igraš za svoju zemlju, moraš da budeš ponosan i da ne razmišljaš o takvim stvarima".

Mlada reprezentacija uzrasta do 17 godina čeka na medalju više od deceniju, pošto je posljednji put osvojila bronzu 2014. godine.

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