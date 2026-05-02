"Samo se budale ne mijenjaju": Čović nikad direktniji o najvećem problemu srpske košarke

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je zbog čega je važno da srpska košarka ima jaku domaću ligu

Nebojša Čović Izvor: © MN press, all rights reserved

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o sve aktuelnijoj temi - jakom domaćem takmičenju. Susret između Crvene zvezde i Zlatibora pokrenuo je glasnije pitanja o kojima u košarci važe podijeljeni stavovi. Postoje oni koji su za jako domaće takmičenje, ispred svih bivši selektor Svetislav Pešić, a sad i Nebojša Čović, ali ima i onih kojima je ABA liga važnija.

Na pitanje u emisiji "Sportuna" na Una televiziji, kako je od čovjeka koji se zalagao za ABA ligu stigao do čovjeka koji je pokretač jakog nacionalnog takmičenja Nebojša Čović je rekao: "Logično. Samo se budale ne mijenjaju", počeo je.

"Interes srpske košarke više nije ABA liga, nažalost. Kad smo predložili profesionalnu ligu sa 12 klubova, koju je trebalo da čini šest klubova iz ABA lige i šest klubova recimo iz srpske lige ili da se napravi dodatni turnir za njihovo kvalifikovanje, ali onda smo razmišljali da ne zabranjujemo ABA ligu, ko hoće da je igra neka je igra. Vi ne vidite da naša dva evroligaša koji su dobili licencu imaju velike probleme zato što imaju naporne utakmice, rekao je to i (Andrea) Trinkijeri."

"A šta je problem da se igra srpska liga?", zapitao se Čović, pa nastavio:

"Vidjeli smo da postoji šansa da manji srpski klubovi pobijede veće", rekao je Čović aludirajući na posljednji susret Crvene zvezde i Zlatibora. "Vidjeli smo i prije nekoliko godina da postoji. To je proces koji postepeno treba da nadogradi srpsku košarkašku ligu. Da li vi znate koliko igrača 2007, 2008, 2009. igra u KLS-u. Njih petorica igraju pet minuta i ništa više. ABA liga je bio odličan projekat, imali smo problematičnu regularnost u domaćoj ligi."

"Reorganizovali smo je 2015, kad su klubovi postali vlasnici. Šta mi sad dobijamo? Ne možemo taj kvalitet da pokrijemo domaćom ligom? Sa jednom Zlatiborom, Spartakom, Borcem iz Čačka, FMP? Valjda će i ova država uložiti u svoju profesionalnu ligu. Ako ulažemo 3,4 evra kao Srbija u ABA ligu, valjda ćemo uložiti i u domaće prvenstvo. Ako Srbija ne uđe u te poslove, neće uraditi ništa u košarci", rekao je Nebojša Čović.

