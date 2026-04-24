"Nekad bilo po 30 srpskih igrača, a sad?": Nebojša Čović upozorio srpsku košarku, Zvezdu i Partizan

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao je da Srbija ne smije da dozvoli da propusti naredni Mundobasket.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović gostovao je na RTS-u i tu je pričao o mnogim temama, pa tako i o reprezentaciji. Srpski tim je u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine ubilježio dva poraza od Turske. Vidljivo je bilo da Turci sve mečeve igraju u kompletnom sastavu, dok su Srbija i BiH bile desetkovane.

"Jako teško je to napraviti. Za ove prozore što smo prošli, imali smo 40 igrača, pa se teško svodili na 15, pa još teže na 12. Sudarili smo se sa Turskom gdje svi koji igraju u Evroligi moraju da igraju za reprezentaciju. To je stvar države. Na primjer, Dubai nije pustio Petruševa. To govori da nisu regularne kvalifikacije. To su dogovori FIBA, Evroliga, vidjećemo da li će se tu postići dogovor", rekao je Nebojša Čović.

Sada u julu Srbiju očekuju dva meča, prvi sa Švajcarskom u gostima, pa na domaćem terenu protiv Bosne i Hercegovine. Zatim prelaz u novu grupu u kojoj "orlove" čekaju tri od najbolja četiri iz grupe D u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija i tu ne smije biti daljih kikseva.

"Ja se nadam da ćemo biti skoro kompletni. Ne smijem da ulazim u detalje u imena i prezimena, to radi stručni štab sa Dušanom Alimpijevićem. Važno je da u julu i avgustu imamo što bolji tim. Velika je opasnost ako se ne kvalifikujemo za Svjetsko prvenstvo, onda otpadaju Olimpijske igre...", naglasio je Nebojša Čović.

"Velika je opasnost, ostajemo bez naših igrača"

Istakao je predsjednik KSS i da je sve manji broj vrhunskih igrača iz Srbije, što se vidi po tome koliko je srpskih košarkaša u Evroligi i Evrokupu, pa i u Crvenoj zvezdi i Partizanu.

"Ne mogu da kažem da nam je košarka u krizi, to se vidi i na utakmicama Evrolige, vidi se po broju srpskih igrača u Evroligi i Evrokupu. To je nekad bilo po 30 igrača, sad se svodi na osam-devet. Pogledajte koliko je to domaćih igrača u Zvezdi i Partizanu, pa nemojte da su postave - stranci protiv stranaca. Nemam ništa protiv. Opasnost je velika, ostajemo bez domaćih igrača", upozorio je on.

