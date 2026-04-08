Nebojša Čović detaljno je pričao o Nikoli Kaliniću, Porfiriju, kao i o razlozima zbog kojih Hrvati i muslimani ne igraju u Crvenoj zvezdi...

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni/kkcrvenazvezda.rs

Nebojša Čović pričao je o raznim temama, kako o problemima koje vidi u Crvenoj zvezdi, odnosu sa Partizanom, Željkom Obradovićem i Zoranom Savićem, tako i nekim drugim stvarima. U jednom podkastu je odgovarao i na pitanja navijača. Jedno od njih odnosilo se na to što hrvatski košarkaši i muslimani ne mogu da igraju za crveno-bijele, uz to je spomenut i Nikola Kalinić i njegov odnos sa patrijarhom zbog nekih izjava u prošlosti.

"Nije Kalinić ni Hrvat ni musliman. On je transferisao onu sramnu izjavu oko Patrijarha, prevazišli smo to. U direktnoj raspravi njegove svetosti sa Nikolom na jednom prijemu u Patrijaršiju smo išli da to raspravimo", počeo je Čović u podkastu "Ozbiljno neozbiljni".

Vidi opis "Patrijarh je pričao sa Nikolom Kalinićem": Nebojša Čović progovorio i o "zabrani" za Hrvate i muslimane u Zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Arena sport TV/Screenshot Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Aludirao je na posetu košarkaša Zvezde patrijarhu Porfiriju prije pet godina. Potom je odgovarao na pitanja u vezi zabrana koje važe za dolazak u Crvenu zvezdu.

"Što se odnosa sa Hrvatima i muslimanima tiče, sjećate li se da je Alen Omić igrao? Bilo je zvižduka, transparenata, čak je bilo i naručenih krpa, znam ko je to radio i protiv mog sina 'tata kupi mi klub' i tako dalje. Ne gledam to na nacionalnoj osnovi. I tada smo razgovarali oko dolaska Omića i bio je dogovor da Alen ispuni neke uslove koje su tražili navijači, zvezdin šal, šajkača, tri prsta, sve je išlo i do filmova, da bude Emir Kusturica, knjige 'Na Drini ćuprija', sve je ispoštovao. Onda su mene noću digli da me pitaju da li je istina i da povučemo to. Nismo to uradili. Pa smo sa navijačima regulisali odnose tokom vremena. Kada je priča bila oko muslimana, Dženkins je musliman, pa su mi rekli da nije isto, da su nas oni bombardovali i da je sa ovima bilo prsa u prsa."

Prokomentarisao je i to što oni najvatreniji navijači ne dolaze na mečeve ABA lige.

"Razgovarali smo i napravljen je napredak. Oni koji su htjeli su dolazili bez transparenata, koji nisu, nisu, prestala je blokada. Jedno vrijeme su blokirali i nisu dali da dolaze ni oni koji su htjeli. Sjećate se incidenata pred dvoranom, ne baš u moje vrijeme, ali tu negdje. Napravljen je korektan odnos sa njima."

"Vilijams mi je omiljeni stranac, prekršio je sporazum"

Na pitanje ko mu je omiljeni stranac koji je igrao u Crvenoj zvezdi odmah je rekao Markus Vilijams, pa je progovorio i o problemima koje je američki plej imao sa marihuanom.

"Omiljeni stranac? Markus Vilijams. Bio sam zavisnik od cigareta, pušio sam pet pakli dnevno, pa sam platio zdravstveno - operacijom koja se dobro završila. Markus je uhvaćen sa marihuanom, dobio je zabranu i onda je obavio razgovor sa mnom pred potpisivanje novog ugovora i da tu bude nulta tolerancija, takav ugovor je potpisan. Poslije nekog vremena je prekršio sporazum, rekao sam mu da će biti kontrolisan ne svake, nego svake dvije nedjelje, uhvaćen je, klub je tu kontrolu radio. Prekršio je sporazum i dobio je otkaz, nema ljutnje, to je moj najdraži igrač od stranaca. Od domaćih igrača ne bih mogao da izdvojim, volim i Teodosića, Lazića, Dobrića, Davidovca, Mitrovića. Staviću Tea na prvo mjesto, jer je onakav, neobičan. Zajedno smo pušili cigare nekoliko puta, nije u poluvremenu bilo. I mislim da treba da se vrati u košarku i da je to važno, da ga animiramo."

"Pomirio sam se sa Anđusom"

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni

Osvrnuo se predsjednik košarkaškog saveza Srbije i na sukob sa novinarom Dejanom Anđusom.

"Anđus i ja smo to prošli, moja glupost velika je bila. Pogriješio sam tu kao javna ličnost. Nije ni on bio bezgrešan. Pomirio sam se sa njim, napravili smo korektne odnosi. Veliki je poznavalac sporta i emotivac i obojicu znaju da ponesu emocije. Pomirio sam se i sa Duškom Vujoševićem. Ne znam kako tretirate moje odnose sa Zoranom Savićem i sa Željkom Obradovićem? Bolje da ne analiziramo", zaključio je Čović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:55 Nikola Kalinić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Nemanja Stanojčić)