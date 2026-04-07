Nebojša Čović je pričao o uvredama na račun njega, njegove porodice, Partizanu, Željku Obradoviću, Zoranu Saviću i svemu što se dešavalo.

Izvor: Printscreen/YouTube/Ozbiljno Neozbiljni/OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Nebojša Čović otišao je iz Crvene zvezde i preuzeo Košarkaški savez Srbije. Sada je pričao otvoreno o svim tim dešavanjima, o Partizanu, Željku Obradoviću, Zoranu Saviću, uvredama. Njegove riječi će svakako da odjeknu u javnosti.

"Mi smo dogovorili kako Zvezda treba da se ponaša u ABA ligi, da mora da bude lider. Meni je bilo neprijatno i dok smo bili zajedno. Meni i mojoj porodici i oca i majku, znate šta su pjevali Partizanovci, uz podršku Uprave Partizana i trofejnog trenera Željka Obradovića i Zorana Savića. To je istina, može Savić da se 'pere' koliko hoće, mene je 'minirao' za Kampaca, radio je i protiv malog Nikole Topića zbog onog jednog 'skidanja' za Valensiju, da se ne lažemo. Moj dio Uprave se grli i ljubi sa njima, mojoj supruzi idioti i dalje pjevaju te pjesme, niko iz Zvezde nije ništa rekao", rekao je Čović u podkastu "Ozbiljno neozbiljni".

Vidi opis "Uz podršku Željka Obradovića su mi to pjevali": Nebojša Čović udario na Partizan i Zorana Savića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: euronews srbija/printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Pričao je zatim o dogovoru koji je imao sa Zvezdom pre njegovog odlaska i da to nije ispoštovano.

"Dogovorili smo se kako u ABA, kako u KLS, koji su sljedeći koraci za tim. Kada sam pošao, mi smo osvojili Kup i to je bio 26. trofej. Otišao sam ranije, ali sam bio prisutan do osvajanja Kupa u februaru 2025. godine. Onda se oni zbližavaju sa Grujinom, pravi dobru relaciju Zvezde i Partizana iako su Ostoj Mijailović i Željko Drčelić poslovni partneri. Onda nema kao Čovića, svađe, saopštenja. Čega ima? Nerezonski produžavaju ugovor sa Janisom Sferopulosom."

"Imali smo dogovor i zadatke u Zvezdi"

Vidi opis "Uz podršku Željka Obradovića su mi to pjevali": Nebojša Čović udario na Partizan i Zorana Savića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Djordje Krstic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nastavio je da priča u istom dahu u dogovoru koji je imao prije odlaska iz Zvezde.

"Nisam protiv toga i produžetka sa Sferopulosom, već su oni imali zadatak sa Skupštine Zvezde iz septembra 2024. godine. Da se odbrani trofej na Kupu, ABA ligi i KLS i da se bude među šest u Evroligi. Pričaćemo da jurimo plej-in, da ne bi bilo opterećenje. Kada se završio Kup imali smo 16 pobjeda i ostalo je osam mečeva, pet direktni domaćini, jedna Makabi, dobili smo samo dvije. Nije stvar samo pričati i završavati projekte koji su započeti u moje vrijeme. Zvezda je iznad svih nas, zapamtite to. Predsjednika, trenera, članova Uprave, svih onih koji su došli da 'peru' ili prave svoje biografije u Zvezdi. Dogovorili smo se da se nabavi autobus, ali autobus ne igra. Dogovor je bio da se napravi teretana, administrativne stvari. Onda su ušli u neku 'utakmicu' sa mnom. Meni posao u KSS sa 68 godina ne treba. Prihvatio sam zato što volim košarku i mislim da mogu da pomognem gotovo besplatno, došao sam da radim gotovo volonterski. Znam da će svašta iz ove emisije izaći, ali me boli briga."

"Mislio sam da će lakše biti u KSS nego u Zvezdi"

Izvor: MN PRESS

Dobio je Čović pitanje o tome da li mu je lakše bilo da bude na čelu Crvene zvezde ili košarkaškog saveza Srbije?

"Mislio sam da će biti lakše biti predsjednik KSS, ali uopšte nisam uzeo u obzir na šta i na kakve ljude ću tamo naići. To je užas, pravo da vam kažem. Užas je i šta je zatečeno, bio je dug od 94 miliona dinara iznad visine kapitala. Manje-više to se riješi, mada je tu problem međuljudskih odnosa, strukture, neki ljudi su ostali još kada sam ja bio predsjednik košarkaškog saveza Jugoslavije (1996/97). Izgubljena je empatija, kao da nije jedan tim, to sada polako slažemo. Struktura ljudi u Upravnom odboru, to su ljudi... Kada sam bio predsjednik KS Jugoslavije bili su u Upravnom odboru Bora Stanković, Nebojša Popović, Ranko Žeravica, Aca Nikolić, Siske Čolović i sad ovo, nevjerovatno. Onda ti ljudi napadnu Karija Pešića. Jedan Upravni odbor je bio takav da Pešić napravi priču sa njima, to je bila katastrofa. To nepoštovanje, neuvažavanje, možeš Karija da voliš ili ne voliš, ali to su ljudi koji su nešto uradili u košarci", objasnio je Čović.