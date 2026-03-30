"Nisam pristalica stranaca u reprezentaciji": Čović otkrio šta ga najviše brine o srpskoj košarci

Nebojša Čović nije pristalica stranih igrača u reprezentaciji Srbije.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović oglasio se o temi koja je već dugo aktuelna u srpskom sportu - nedavno je o njoj pričao i selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović. Ipak, čini se da su u srpskoj košarci "bliže" naturalizovanim igračima, prije svega jer su okosnica najboljih srpskih ekipa stranci koji podižu kvalitet.

Sa druge strane - Čović je protivnik naturalizacije! Po riječima predsjednika Košarkaškog saveza Srbije, on nije za stranog košarkaša u reprezentaciji, iako mu je jasno da postoji problem koji bi mogao da utiče na sposobnost srpskog nacionalnog tima da u narednom periodu osvaja medalje na najvećim takmičenjima.

"Ja nisam pristalica stranaca u reprezentaciji", rekao je Nebojša Čović, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije i dodao: "Neki naši sistemi su se poremetili u prethodnom periodu, moramo da preživimo taj period. U profesionalnoj ligi do šest, može ili osam. Ali, prvi sljedeći nivo bez stranaca ili do maksimalno dva. Naša košarka je na ivici, a košarka je uvijek bila sport koji nam je donosio medalje sa Olimpijskih igara".

Čović je dodao i da bi Srbija u budućnosti mogla da ima problem da se plasira na takmičenja poput Evropskog prvenstva ili Mundobasketa, zato što je sistem kvalifikacija sada drugačiji. Da bi selekcije bile dominantne u kvalifikacionim ciklusima moraju da imaju široku bazu igrača, što nije slučaj sa Srbijom.

"Stranci igraju neku drugu košarku, to nije ona naša košarka, koju forsiramo godinama, ne smijemo da ih pretrpavamo. Kada se osvoji medalja na Olimpijskim igrama, to pokazuje uspješnost države. Mi kao Srbija nismo infrastrukturno pokriveni, što se tiče košarke imaćemo ozbiljan problem, a to su kvalifikacije. Više nije stvar da li ćemo nešto uraditi na Mundobasketu ili Evropskom prvenstvu, već da se plasiramo. Nismo velika nacija, to će biti problem", zaključio je Čović.