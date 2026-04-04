"Bilo mi je zadovoljstvo da gledam kako Partizan igra": Čović skinuo kapu Penjaroji poslije derbija

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović istakao je da je uživao u igri ekipe Partizana tokom "vječitog" derbija. Potom je istakao da je veliki problem oba tima bio broj Srba na terenu.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o "vječitom" derbiju, pojbedi Partizana, ali i bolnoj temi navijača - broj Srba u ekipama. Bivši predsjednik Crvene zvezde nije bio zadovoljan igrom domaćin, potom i reakcijom trenera Saše Obradovića, ali je bez dlake na jeziku pohvalio tim Đoana Penjaroje uz konstataciju: "Bilo mi je zadovoljstvo da gledam kako Partizan igra".

Partizan je pobijedio 89:82 u 35. kolu Evrolige. Najefikasniji u timu pobjednika bio je Karlik Džouns sa 26 poena, a potom Sterling Braun sa 22. Tek na sedmom mjestu našao se Arijan Lakić. S druge strane najbolji u timu crveno-bijelih bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 24 poena i devet asistencija, pa onda Hasijel Rivero sa 13, odnosno Džordan Nvora sa 12. Tek na osmom mjestu našao se Nikola Kalinić sa pet poena.

"Ukupno je bilo pet srpskih igrača, trojica u Crvenoj zvezdi - (Nikola) Kalinić, (Stefan) Miljenović i (Ognjen) Dobrić - i dva igrača su bila u Partizanu - (Arijan) Lakić i (Aleksej) Pokuševski. Njihov ukupan doprinos je bio: Zvezdini igrači su postigli pet, Partizanovi tri, to je osam, na ukupan broj poena. Od 181 koša koji je postignut, srpski učinak je 4,7 posto", započeo je Čović u emisiji "Popodne" na Una televiziji.

"Zašto ovo pratimo? Zato što to kod nas, kad je Savez u pitanju, ta analitika izaziva zabrinutost. Ako nemate srpske igrače u Zvezdi i Partizanu, kao predstavnicima u Evroligi, onda se pale crvena svjetla, za jednu, dvije, tri godine - šta ćete imati u reprezentaciji?"

"Bilo mi je zadovoljstvo da gledam Partizan"

Razgovor o derbiju nastavio se hvaljenjem igre Partizana. Crno-bijeli su imali, u najmanju ruku, haotičnu sezonu. Najskuplji igrač nije igrao, centar koji je "izmišljao" povrede, najbolji igrač se povrijedio, trener Željko Obradović podnio ostavku, a klub u jednom momentu bio posljednji na tabeli Evrolige.

Sad su stvari drugačije, iako nema mnogo prostora za napredak na tabeli, Valjak izgleda mnogo bolje. Penjaroja je u Humskoj postigao dva istorijska rezultata - Partizan je vezao najveći broj poraza u istoriji kluba i nedavno vezao najviše pobjeda u modernoj istoriji Evrolige. I sve to za četiri mjeseca mandata.

"Šesta pobjeda Partizana u seriji, od dolaska Penjaroje Partizan je podigao formu. Moram da kažem da mi je, ako nešto znači, bilo zadovoljstvo da gledam kako Partizan igra. Nije mi bilo zadovoljstvo da gledam kako Zvezda gubi, nego kako Partizan igra", rekao je Čović.

"Kad gledamo čisto košarkaški, a ne navijački, nego stručno. Zadovoljstvo mi je bilo kako je Penjaroja vodio ekipu. Nažalost Zvezda ima nekoliko kikseva, dva su od Bajerna, dva od Partizana, na primjer. Onaj prvi kiks sa Partizanom, kad ekipa nikad nije bila u goroj situaciji i mislim da nikad nije bila gora i teža sezone za Partizan..."

"Sad to postaje kao draž ABA liga... Koja nema svrhe, jer ne vodi nigdje, jer Partizan i Zvezda imaju licence, nadam se da će otići i na pet godina, ali sad to postaje vadilica. Evo nešto da osvojimo, Zvezda je osvojila Kup i Košarkašku ligu Srbije, tako skraćenu, ali takva je, kakva je."

Šta je, onda, rješenje za srpsku košarku i veći broj domaćih igrača u takmičenju?

"Litvanski model - Žalgiris. Ima devet domaćih igrača, pet do šest stranaca, to mora da bude matrica, ali mi moramo da dođemo do 10 domaćih igrača. Svi kažu skupi su domaći igrači, kao da su strani jeftini, nisu. Drugo, uz sva uvažavanja, bilo je stranih igrača koji su bili dobri, ali domaći igrač osjeća derbi, zna šta je derbi", zaključio je Nebojša Čović.

