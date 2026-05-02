"Ne mogu da ga branim": Čović direktno o Kaliniću poslije tuče u Čajetini

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije prokomentarisao je incident na meču Zlatibora i Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Utakmica plej-ofa između Zlatibora i Crvene zvezde ostala je u sjenci tuče u kojoj je Nikola Kalinić bio glavni akter. Dan poslije meča i dalje se govori o incidentu u Čajetini, pa je situaciju prokomentarisao i predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović. Bivši prvi čovjek Crvene zvezde nije želio da umanjuje ozbiljnost situacije na meču protiv Zlatibora, ali je istakao da je to samo jedan od niza nesporazume koji su se dešavali.

"Što se tiče ponašanja... neću da minimiziram to što se desilo, jako je ružno, ali nije prvi put. Imali smo mnogo gore i veće skandale. Time ne branim Kalinića, nedopustivo je da to uradi igrač njegovog iskustva, uz sva razumijevanja da mi i oni pored terna imamo privatne probleme."

"Izrečene su sankcije, kazna od sedam hiljada evra. Ne vidim da se to koristi u međusobne obračune, čak vidim da se taj incident poredi sa uličnim i kafanskim tučama, vidim da komesar za sudije nije dobro delegirao sudije, a delegirao je jednog od najiskusnijih - Jovčića i dvojicu mlađih koji su kvalifikovani za takvu utakmicu. Pravo da vam kažem, takve utakmice se dobijaju čvrstom odbranom, motivacijom. Zvezda nije bila koncentrisana, a kad je poželjela da igra, onda to ne ide" rekao je Nebojša Čović.

Nebojša Čović je govorio o rezultatima Crvene zvezde u elitnom takmičenju i nije krio nezadovoljstvo. Rezulatti su morali da budu bolji.

"Kako se pisalo, tako su i prošli. Sa ogromnim sredstvima sa kojima su raspolagali, nije bilo ni blizu onoga što su bili njihovi planovi i očekivanja navijača. Moja očekivanja su bila da oni budu u prvih šest", započeo je Čović na Una televiziji u emisiji "Sportlina".

"Teško da bih izjavio da ćemo biti u prvih četiri ili prvih šest, ako predsjednik kluba izađe i kaže morate da budete prvi, kako se igrači osjećaju. Treba imati mjeru kad se daju takve izjave, jedno su planovi, postoji pritisak na čelnicima kluba, ali za javnost bi to moralo da bude malo odmjerenije. Kad se podignu očekivanja navijačima, vidite šta se događa... kakav je napad na trenera, na igrače. Ne mislim da je trener zaslužio da ima takav napad, bez obzira na to što je to trener koji je u mom mandatu dobio otkaz", rekao je Čović.

