Partizan kreće od nule: Niko nije siguran, sprema se totalni remont

KK Partizan će doživjeti radikalne promjene ovog ljeta, a trener Đoan Penjaroja će imati odriješene ruke poslije košmarne sezone.

Izvor: MN PRESS

Dosta je nepoznanica u ovom momentu, ali se očekuju da Humsku napusti još nekoliko igrača. Još ranije je obezbijeđen potpis onog najvažnijeg, Karlika Džounsa, ali će mu biti potrebna pomoć u organizaciji napada. Prošle sezone je sportski sektor napravio veliki previd, nije našao Džounsu pravu alternativu, pa su pokušali da koliko-toliko spasu situaciju dovođenjem Nika Kalatesa. Pokazao je Grk da još uvijek ima "vatre" u njegovim rukama, ali je očekivano da i on promijeni sredinu ovog ljeta. Jedan od najboljih asistenata u istoriji Evrolige će u budućnosti nositi dres PAOK-a, ostalo je samo da se utanače detalji.

Što se tiče spoljnih pozicija, neizvjesna je i budućnost Šejka Miltona koji jednostavno nije imao sreće u Partizanu. Počeo je sezonu povrijeđen, završio je sezonu povređen i neće biti iznenađenje ukoliko ovo bude kraj puta. Ima važeći ugovor do 2027. godine, ali se očekuje da ugovor bude sporazumno prekinut.

Izvor: MN PRESS

Sljedeći odlazak se očekuje od Sterlinga Brauna koji je odigrao promenljivu sezonu, dok je u prvoj godinu u Partizanu bio jedan od najpouzdanijih igrača za vreme Željka Obradovića. Sve glasnije se čuje da će put Žalgirisa, tako da ćemo ga i dalje gledati na evroligaškim terenima.

Dilan Osetkovski je takođe na izlaznim vratima, iako je više cijenjen kod Đoana Penjaroje nego kod njegovog prethodnika. Nijemac bi mogao put Valensije, i to kao slobodan igrač jer mu ističe ugovor.

Iako su priče oko Isaka Bonge utihnle, poznato je od ranije da ima NBA klauzulu u svom ugovoru, ako ne stigne odgovarajuća ponuda iz najjače košarkaške lige, MVP finala Evropskog prvenstva 2025. mogao bi da se zadovolji bogatom ponudom nekog od evroligaša koji već odavno opipavaju teren.

Neizvjesna je sudbina i srpskog košarkaša Alekseja Pokuševskog koji ima ugovor do 2027. godine, ali ne bi bilo nikakvo iznenađenje da krene drugim putem. Jeste ponio kapitensku traku u odsustvu Vanje Marinkovića, ali je utisak da bi mogao da potraži novi izazov.

Još je jedna nepoznanica na centarskoj poziciji koja mora biti pojačana ukoliko crno-bijeli žele iskorak u odnosu na ovu sezonu. Bruno Fernando ima ugovor do kraja 2027. godine, međutim, njegov ostanak za sada nije izvjestan.

Ko je siguran u Partizanu?

Vidi opis Partizan kreće od nule: Niko nije siguran, sprema se totalni remont Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Tonje Džekiri je potpisao produžetak saradnje sa Partizanom na još jednu godinu i sigurno će prihvatiti ulogu rezervnog centra. Očekuje se da uskoro bude promovisan Hevarijus Hejs, a tu je i Žofri Lovernj koji je stigao u finišu sezone. Biće zanimljivo vidjeti kakvu ulogu za njega ima Đoan Penjaroja.

Karlik Džouns je jedini igrač koji ima ugovor do 2028. godine i oko njega će se ponovo graditi tim. Da prošle sezone nije doživio tešku povredu, sigurno je da bi crno-bijeli izgledali mnogo bolje i bili konkurentniji na svim frontovima.

Dugoročni ugovor još ima Mario Nakić, a očekuje se da ostane i miljenik Grobara Arijan Lakić. Kapitenu Vanji Marinkoviću ističe ugovor na kraju sezone, ali sve osim produženja nakon teške povrede koju je doživio bi bilo iznenađenje.

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