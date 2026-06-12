Uživo, Partizan - Dubai: Žestoka borba u Areni

Košarkaši Partizana igraju četvrti meč finalne serije ABA lige protiv Dubaija. Tok utakmice možete pratiti na sajtu MONDO.

Košarkaši Partizana ponovo igraju meč "biti ili ne biti" protiv Dubaija. Crno-bijeli su pokazali reakciju poslije 2:0 i smanjili pred svojim navijačima, a za izjednačenje će im biti potrebna još jedna dobra partija.

Izabranici Đoana Penjaroje su autoritativno odbranili teren, vodili su tokom svih 40 minuta košarke u Beogradskoj areni i ukoliko žele da izbore majstoricu i odbrane titulu moraće da izađu sa istom energijom.