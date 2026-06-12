Uživo, Partizan - Dubai: Žestoka borba u Areni

Košarkaši Partizana igraju četvrti meč finalne serije ABA lige protiv Dubaija. Tok utakmice možete pratiti na sajtu MONDO.
Košarkaši Partizana ponovo igraju meč "biti ili ne biti" protiv Dubaija. Crno-bijeli su pokazali reakciju poslije 2:0 i smanjili pred svojim navijačima, a za izjednačenje će im biti potrebna još jedna dobra partija.
Izabranici Đoana Penjaroje su autoritativno odbranili teren, vodili su tokom svih 40 minuta košarke u Beogradskoj areni i ukoliko žele da izbore majstoricu i odbrane titulu moraće da izađu sa istom energijom.
11' Vodi Dubai
Poentira Petrušev iz teške pozicije. Sada velika greška Kalatesa, odmah to kažnjava Dubai brzim poenima. Još jedan neiskorišćen napad za domaće. 21:27
10' Kraj prve četvrtine! 21:23
Uspio je Partizan da preokrene, ali poslije vezanih slobodnih bacanja, Dubai ipak vodi poslije prvog perioda.
9' Prekret Partizana
Sve vidi Nik Kalates, evo trojke Dilana Osetkovskog koja donosi preokret. 21:20
8' Vraća se Partizan
Evo sada poena Muse. Smanjuje Partizan sa linije penala, a sada sjajna odbrana i brzi poeni Bruna Fernanda - 18:20
7' Vodi Dubai
Bonga fauliran pri skoku, precizan sa linije slobodnih bacanja. Promašuje Rajt, a onda su se ispromašivali košarkaši Partizana. 14:18
6' Anderson razigran
Kakav pogodak Dilana Osetkovskog na isteku napada! Razigrao se Anderson, sada pogađa i za tri poena, Vašington promašuje zicer - 12:18
5' Odgovor Partizana
Evo trojke Karlika Džounsa, ovo je trebalo Partizanu! Kabengele će na liniju penala - 10:15
3' Muke Partizana
Novi poeni za Andersona, reaguje Penjaroja tajm-autom. Opet je zakazala odbrana Partizana, novi laki poeni za Dubai, a onda poludistanca Džekirija 4:11
2' Loš početak Partizana
Još jedan loš napad Partizana, ide trojka Dubaija sa druge strane, Anderson je precizan. Prve poene za Partizan posliže Karlik Džouns. Novi poeni za Rjta - 2:7
1' Počeo je meč u Areni
Mekinli Rajt otvara meč svijim poenima. Promašuje Džekiri sa druge strane. Faul u napadu Kabengelea 0:2
Prve petorke
Džouns, Braun, Bonga, Osetkovski Džekiri
Bertans, Anderson, Musa, Rajt, Kabengele
Suspendovan Bejkon
Košarkaš Dubaija Dvejn Bejkon je kažnjen sa jednom utakmicom neigranja zbog verbalnog sukoba sa sudijama.
Kazna na dan utakmice
Partizan je sankcionisan zbog nereda igrača i suspenzija odnosi na djelimično zatvaranje sektora "Grobari jug", ali u dogovoru sa Južnom tribinom, čitav sektor će ovog puta ostati prazan, a navijači će se premjestiti na Nivo 400. Takođe, klub je zbog incidenata kažnjen sa 33.000 evra.
Šta je rekao Penjaroja?
"Juče smo uspjeli da ostvarimo trijumf, ali sada je tek 1:2 u seriji i spremamo se za sutrašnju utakmicu. Dubai je vrlo dobra ekipa sa talentovanim igračima, ali i vrlo dobrim trenerom. Tokom jučerašnje utakmice uspjeli smo da zaustavimo neke njihove veoma važne igrače koji su imali lošije procente šuta, ali naravno, pitanje je da li će Bejkon i Musa ponoviti takvu partiju. Moramo da budemo spremni za sve to, da radimo na određenim segmentima koje bi trebalo da poboljšamo, i da odigramo jako dobru timsku odbranu, pošto znamo da Dubai ima izuzetne igrače. U petak je nova utakmica, tako da je ova prethodna bila primjer kako bi trebalo da odigramo, a uz podršku naših navijača nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu. Potpuno je jasno da svi mi i igrači želimo da igramo taj peti meč", istakao je Penjaroja.
Dobro došli!
Zajedno ćemo pratiti četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija. Meč startuje od 20 časova u Beogradskoj areni.