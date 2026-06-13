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Domeniko Mesina otišao iz srpskog fudbala: Italijan napustio FSS poslije godinu dana

Domeniko Mesina otišao iz srpskog fudbala: Italijan napustio FSS poslije godinu dana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Italijanski stručnjak Domeniko Mesina otišao je iz Fudbalskog saveza Srbije.

Domeniko Mesina napustio Fudbalski savez Srbije Izvor: MN PRESS

Poznati italijanski sudija Domeniko Mesina postao je tehnički direktor italijanskog udruženja sudija. Ta odluka je zvanično saopštena i sa tim saopštenjem je postalo definitivno da iskusni arbitar napušta srpski fudbal.

"Nacionalni komitet Italijanskog udruženja sudija, u skladu sa odredbama uvedenim nedavnom reformom organizacije i primjenom člana 10-bis Pravilnika udruženja, izabrao je Domenika Mesinu za novog tehničkog direktora AIA... Izbor Domenika Mesine izvršen je sa velikim osjećajem odgovornosti, uz svijest o strateškom značaju koji će tehnički direktor imati za razvoj, koordinaciju i unapređenje nacionalnog sudijskog tehničkog kadra", navedeno je.

Italijan je bio internacionalni sudija od 1998. do 2007, sudio je 192 utakmice Serije A i finale Kupa Italije 1999. i 2006. Prošle godine preuzeo je rukovođenje Sudijskom komisijom FSS.

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Tagovi

Domeniko Mesina fudbal FSS

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