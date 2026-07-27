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"Neću da ćutim, moramo da raščistimo sa ovim": Pirlo se hitno oglasio poslije zabrane da postane selektor Italije 2

"Neću da ćutim, moramo da raščistimo sa ovim": Pirlo se hitno oglasio poslije zabrane da postane selektor Italije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Andrea Pirlo se oglasio poslije haosa i svega što se desilo i potvrdio je da neće biti novi selektor reprezentacije Italije.

Andrea Pirlo ne postaje selektor Italije Izvor: MN PRESS

Andrea Pirlo i definitivno neće biti novi selektor reprezentacije Italije. Sve je bilo dogovoreno, čekao se samo potpis ugovora, a onda se umiješala politika. Zbog toga što je zaštitno lice jedne ruske kladionice odlučili su da sve stopiraju i legendarni fudbaler je ostao bez "već viđenog" posla, uprkos velikom trudu tehničkog direktora Paola Maldinija.

"Zbog poštovanja koje imam prema institucijama, savezu i svim ljudima koji su umiješani sam odlučio da ćutim. Međutim, kada su mi sinoć javili da više nisam kandidat za klupu reprezentacije, želio sam da raščistim neke stvari. Prethodnih dana sam svjedok velike debate koja se ticala mog imena i mogućnosti da budem selektor. Tokom karijere i kada sam bio igrač i sada kada sam trener uvijek sam imao veliko poštovanje prema zakonima zemalja u kojima sam radio i gdje sam bio", počeo je Pirlo svoje izlaganje na Instagramu.

Zatim je nastavio da pojašnjava šta se sve tu tačno desilo.

"Profesionalna saradnja koja je subjekat kontroverze je dio moje karijere u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i predstavlja komercijalnu i sportsku prirodu. Dati toj saradnji političko značenje i ubaciti me u takve stvari, posebno kada se nikada javno nisam oglašavao o tome niti sam pokazivao da mi tako nešto pripada...", dodaje Pirlo.

Žao mu je što na kraju ipak neće dobiti priliku da povede italijanski fudbal u "revoluciju", posebno poslije dosta loših rezultata.

"Zahvalan sam Maldiniju i Leonardu na poštovanju i povjerenju koje su mi pokazali, znam koliko su sposobni, ozbiljni i koliko su posvećeni italijanskom fudbalu. Žalim što je izbor koji je vezan za sport prebačen na političku konfrontaciju i što se završilo tako što se ja spominjem u stvarima koje nemaju veze sa mnom. Ljubav prema Italiji ne zavisi od posla, to je dio moje istorije, identiteta i zauvijek će me pratiti", zaključio je Pirlo.

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Tagovi

Andrea Pirlo fudbal Italija

Komentari 2

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Деда

Не може то бити поштено ако је играло за Јуве.

EU

Italijani moraju raditi što im EU kaže i uništiće sebe radi tuđih interesa, a sa Rusijom realno nemaju nikakav problem. Bolest nije sve što boli.

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