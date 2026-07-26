Italija u problemu zbog izbora novog selektora: Pirlo pristao, ali je nastao haos zbog Rusije

Andrea Pirlo je navodno veoma blizu da preuzme mjesto selektora Italije, ali se odjednom pojavio problem zbog ugovora sa ruskom kompanijom.

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Italija traži selektora. Prvi pik je bio Pep Gvardiola koji im se ljubazno zahvalio na pozivu i rekao da trenutno želi da odmori. Kontaktirali su i Karla Anćelotija koji ima obaveze sa Brazilom i onda je izbor pao na Andreu Pirla. Sve je djelovalo da je gotovo i da se čeka samo potpis, ali...

Pojavili su se problemi u "minut do 12" i prema najnovijim informacijama koje je objavila italijanska "Gazeta" problemi su nastali zbog ugovora koje legendarni Italijan ima sa jednom ruskom kladionicom. Sa njima radi reklame i promocije i to može da napravi problem.

"Predsjednik saveza Đovani Malago je stopirao sve i želi da provjeri cijelu situaciju. Pirlo je globalni ambasador jedne ruske kompanije koja se bavi klađenjem i to je trenutno problematično. Posebno zbog odnosa koji su 'zahladneli' između Italije i Rusije zbog rata u Ukrajini", stoji u tekstu.

Ipak, i pored svih tih "začkoljica" koje su se pojavile tehnički direktor Paolo Maldini i njegov savjetnik Leonardo su ubijeđeni da je Pirlo idealno rješenje i da će sve da bude riješeno relativno brzo.