Pep Gvardiola odbio Italiju, ali Paolo Maldini ima rješenje za klupu "azura"

Italija dobija novog selektora za vikend, legenda samo što nije potpisala.

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Bivši trener Mančester sitija Pep Gvariola neće postati selektor Italije. Lično je Paolo Maldini išao u Barselonu na pregovore, ali Španac želi da produži pauzu nakon što je završio svoju desetogodišnju "eru" u Engleskoj. Poslije njegovog "ne", nije bilo potrebno dalje tražiti, Andrea Pirlo je spreman da uskoči u "cipele" novog selektora "azura".

Kako prenosi "Gazeta delo sport" pregovori već traju i šanse da ne dođe do konačno dogovora su jako male, pa se očekuje da za vikend sve bude zvanično.

Javnost u Italiji je skeptična jer Pirlo nije imao baš sjajnu trenersku karijeru, ali Maldini je u njemu oduvijek prepoznavao izuzetnu fudbalsku viziju i spreman je da se na to kladi. Neki su mu u prošlosti zamjerali što nema karakter potreban za vođenje svlačionice, ali sada će imati šansu da dokaže da nisu u pravu, a najbitnije je da ima podršku Saveza i samih igrača.

Očekuje se da će Pirlo potpisati ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine, mada Maldini ima na umu dugoročni plan, s obzirom na to da bi proces rekonstrukcije trebalo da počne sa djecom od 12 ili 13 godina. Ovo je svakako veliki rizik, ali novi početak četvorostrukog prvaka svijeta.

Kada su u pitanju finansije, Maldini je spreman da da igračkoj legendi dva miliona evra po sezoni, ali navodno će Pirlo biti zadovoljan i sa 1,5 miliona uz bonuse i motivaciju za povećanjem plate u budućnosti.

Živa legenda

Pirlo je odigrao 116 utakmica za fudbalsku reprezentaciju Italije, što predstavlja peti najveći broj nastupa u istoriji tog tima. Za seniorski tim je debitovao 2002. godine i kao kapiten predvodio reprezentaciju do osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama 2004. godine.

Pirlo je odigrao ključnu ulogu u trijumfu Italije na Svjetskom prvenstvu 2006. godine, osvojio je "Bronzanu loptu" i mjesto u idealnom timu turnira. Predvodio je "azure" do finala Evropskog prvenstva 2012. godine. Takođe je predstavljao svoju zemlju na Evropskim prvenstvima 2004. i 2008. godine, Svjetskim prvenstvima 2010. i 2014. godine.

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Pogledajte 00:20 Pep Gvardiola incident Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)