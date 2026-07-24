Italija dobija novog selektora za vikend, legenda samo što nije potpisala.
Bivši trener Mančester sitija Pep Gvariola neće postati selektor Italije. Lično je Paolo Maldini išao u Barselonu na pregovore, ali Španac želi da produži pauzu nakon što je završio svoju desetogodišnju "eru" u Engleskoj. Poslije njegovog "ne", nije bilo potrebno dalje tražiti, Andrea Pirlo je spreman da uskoči u "cipele" novog selektora "azura".
Kako prenosi "Gazeta delo sport" pregovori već traju i šanse da ne dođe do konačno dogovora su jako male, pa se očekuje da za vikend sve bude zvanično.
Javnost u Italiji je skeptična jer Pirlo nije imao baš sjajnu trenersku karijeru, ali Maldini je u njemu oduvijek prepoznavao izuzetnu fudbalsku viziju i spreman je da se na to kladi. Neki su mu u prošlosti zamjerali što nema karakter potreban za vođenje svlačionice, ali sada će imati šansu da dokaže da nisu u pravu, a najbitnije je da ima podršku Saveza i samih igrača.
Pep Gvardiola odbio Italiju, ali Paolo Maldini ima rješenje za klupu "azura"
Očekuje se da će Pirlo potpisati ugovor do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine, mada Maldini ima na umu dugoročni plan, s obzirom na to da bi proces rekonstrukcije trebalo da počne sa djecom od 12 ili 13 godina. Ovo je svakako veliki rizik, ali novi početak četvorostrukog prvaka svijeta.
Kada su u pitanju finansije, Maldini je spreman da da igračkoj legendi dva miliona evra po sezoni, ali navodno će Pirlo biti zadovoljan i sa 1,5 miliona uz bonuse i motivaciju za povećanjem plate u budućnosti.
Živa legenda
Pirlo je odigrao 116 utakmica za fudbalsku reprezentaciju Italije, što predstavlja peti najveći broj nastupa u istoriji tog tima. Za seniorski tim je debitovao 2002. godine i kao kapiten predvodio reprezentaciju do osvajanja bronzane medalje na Olimpijskim igrama 2004. godine.
Pirlo je odigrao ključnu ulogu u trijumfu Italije na Svjetskom prvenstvu 2006. godine, osvojio je "Bronzanu loptu" i mjesto u idealnom timu turnira. Predvodio je "azure" do finala Evropskog prvenstva 2012. godine. Takođe je predstavljao svoju zemlju na Evropskim prvenstvima 2004. i 2008. godine, Svjetskim prvenstvima 2010. i 2014. godine.
BONUS VIDEO:
(MONDO)