Srpski zet se obrukao kao nikad do sada u karijeri

Suprug srpske influenserke Zorane Jovanović, golman Eloj Rom, postao tragičar svog Majamija.

Izvor: X/USLChampionship/printscreen

Tokom Svjetskog prvenstva koje se igralo u SAD, Kanadi i Meksiku golman Eloj Rom je pokupio simpatije ljubitelja fudbala širom planete, jer je impresivnim nastupima pomogao svojoj selekciji da zabilježi istorijski rezultat. Izabranik srpske influenserke Zorane Jovanović upisao je 15 odbrana protiv Ekvadora, što je najbolja partija jednog čuvara mreže u istoriji Mundijala.

Samo nekoliko nedelja kasnije, Rom je postao tragičar svog tima u drugoj ligi SAD! Pri rezultatu 2:2, Eloj Rom je napustio svoj gol, a protivnički fudbaleri to su iskoristili na najbolji način. Kada je vidio da među stativama nema nikoga, u 80. minutu meča Marko Mikoleto je oprobao udarac sa centra terena i pogodio...

Eloj Rom je "zaplivao", pokušao da se vrati na svoj gol i odbrani udarac, ali nije imao sreće u toj situaciji. Lopta je završila u mreži, a Majami je na kraju izgubio od ekipe Tampa Beja. Pogledajte pogodak koji je u finišu meča primio muž srpske influenserke:

A month ago, Eloy Room made 15 saves as Curacao held Ecuador to a 0-0 draw and earned a first World Cup point



On Saturday, he conceded from the center circle as Miami FC fell to the Tampa Bay Rowdies. Football will always find a way to humble you pic.twitter.com/9tU3TmfaL2 — Men in Blazers (@MenInBlazers)July 26, 2026

Eloj Rom je rođen u Najmegenu, a fudbalsku karijeru zapoeo je u lokalnim klubovima - branio je prvo za SCE, pa slavniji NEC i na kraju VV Union prije nego što je stigao do dresa Vitesea u kojem je dogurao i do seniorske ekipe. Išao je na pozajmicu u Go Ahed Iglse, pa branio za PSV i rezervni tim tog kluba prije nego što je počeo inostranu karijeru.

Četiri godine je Rom branio u SAD za Kolumbus, pa po godinu dana proveo u redovima Vitesea i Serkl Briža prije nego što je 2025. godine pojačao Majami u drugom rangu američkog fudbala. Svojevremeno je upisao jedan nastup za reprezentaciju Holandije do 20 godina, a od 2015. godine je seniorski reprezentativac Kurasaa i gol te selekcije branio je 75 puta.

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