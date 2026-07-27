logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpski zet se obrukao kao nikad do sada u karijeri

Srpski zet se obrukao kao nikad do sada u karijeri

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Suprug srpske influenserke Zorane Jovanović, golman Eloj Rom, postao tragičar svog Majamija.

Srpski zet Eloj Rom primio gol sa pola terena Izvor: X/USLChampionship/printscreen

Tokom Svjetskog prvenstva koje se igralo u SAD, Kanadi i Meksiku golman Eloj Rom je pokupio simpatije ljubitelja fudbala širom planete, jer je impresivnim nastupima pomogao svojoj selekciji da zabilježi istorijski rezultat. Izabranik srpske influenserke Zorane Jovanović upisao je 15 odbrana protiv Ekvadora, što je najbolja partija jednog čuvara mreže u istoriji Mundijala.

Samo nekoliko nedelja kasnije, Rom je postao tragičar svog tima u drugoj ligi SAD! Pri rezultatu 2:2, Eloj Rom je napustio svoj gol, a protivnički fudbaleri to su iskoristili na najbolji način. Kada je vidio da među stativama nema nikoga, u 80. minutu meča Marko Mikoleto je oprobao udarac sa centra terena i pogodio...

Eloj Rom je "zaplivao", pokušao da se vrati na svoj gol i odbrani udarac, ali nije imao sreće u toj situaciji. Lopta je završila u mreži, a Majami je na kraju izgubio od ekipe Tampa Beja. Pogledajte pogodak koji je u finišu meča primio muž srpske influenserke:

Eloj Rom je rođen u Najmegenu, a fudbalsku karijeru zapoeo je u lokalnim klubovima - branio je prvo za SCE, pa slavniji NEC i na kraju VV Union prije nego što je stigao do dresa Vitesea u kojem je dogurao i do seniorske ekipe. Išao je na pozajmicu u Go Ahed Iglse, pa branio za PSV i rezervni tim tog kluba prije nego što je počeo inostranu karijeru.

Četiri godine je Rom branio u SAD za Kolumbus, pa po godinu dana proveo u redovima Vitesea i Serkl Briža prije nego što je 2025. godine pojačao Majami u drugom rangu američkog fudbala. Svojevremeno je upisao jedan nastup za reprezentaciju Holandije do 20 godina, a od 2015. godine je seniorski reprezentativac Kurasaa i gol te selekcije branio je 75 puta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC