Užasne scene usred dana u Briselu: Trojica maskiranih huligana izvukli fudbalera iz kola, kamere sve snimile

Fudbaler Union Sent Žila Mohamed Fuseini je napadnut i opljačkan usred dana u Briselu kada su ga izvukli iz automobila.

Izvor: Printscreen/X/Leonardo Panetta

Filmske scene na ulicama Brisela, fudbaler Union Sen Žila Mohamed Fuseini je opljačkan usred dana. Njega su iz automobila izvukla trojica maskiranih huligana, onemogućila ga da se brani i onda ga opljačkali, uzeli su mu sat marke "Roleks", novčanik i sve što je imao kod sebe.

Uz to su pretresli i njegov automobil, uzeli šta su našli i tu i onda su pobjegli u nepoznatom pravcu. Snimak se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, nije poznato ko je tačno snimao, ali se vidi momenat pljačke i svega što se tada dogodilo.

Belgijski klub se oglasio saopštenjem, potvrdio da je krilni napadač iz Gane u stanju šoka otišao u bolnicu i da su pregledi potvrdili da nije povrijeđen.

"Snimci koji su se pojavili su šokirali sve. Naš fudbaler je prošao ljekarske preglede i već se vratio lakšim treninzima", stoji u saopštenju.

Bruxelles. L’attaccante dell’Union Saint Gilloise, Mohammed Fuseini, é stato derubato mentre si trovava in macchina. Un gruppo di giovani di origine africana, incappucciati, ha aggredito il giocatore ghanese mentre era nella sua auto, lo hanno estratto dal mezzo e sottratto poi…pic.twitter.com/khpBk8PhLB — Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta)July 28, 2026

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