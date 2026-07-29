Užasne scene usred dana u Briselu: Trojica maskiranih huligana izvukli fudbalera iz kola, kamere sve snimile

Fudbaler Union Sent Žila Mohamed Fuseini je napadnut i opljačkan usred dana u Briselu kada su ga izvukli iz automobila.
Filmske scene na ulicama Brisela, fudbaler Union Sen Žila Mohamed Fuseini je opljačkan usred dana. Njega su iz automobila izvukla trojica maskiranih huligana, onemogućila ga da se brani i onda ga opljačkali, uzeli su mu sat marke "Roleks", novčanik i sve što je imao kod sebe.
Uz to su pretresli i njegov automobil, uzeli šta su našli i tu i onda su pobjegli u nepoznatom pravcu. Snimak se ubrzo pojavio na društvenim mrežama, nije poznato ko je tačno snimao, ali se vidi momenat pljačke i svega što se tada dogodilo.
Belgijski klub se oglasio saopštenjem, potvrdio da je krilni napadač iz Gane u stanju šoka otišao u bolnicu i da su pregledi potvrdili da nije povrijeđen.
"Snimci koji su se pojavili su šokirali sve. Naš fudbaler je prošao ljekarske preglede i već se vratio lakšim treninzima", stoji u saopštenju.
Bruxelles. L’attaccante dell’Union Saint Gilloise, Mohammed Fuseini, é stato derubato mentre si trovava in macchina. Un gruppo di giovani di origine africana, incappucciati, ha aggredito il giocatore ghanese mentre era nella sua auto, lo hanno estratto dal mezzo e sottratto poi…pic.twitter.com/khpBk8PhLB— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta)July 28, 2026
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