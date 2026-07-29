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Da li je ovo dovoljno za Larn? Poznat sastav Crvene zvezde za "ovjeru" u Evropi

Da li je ovo dovoljno za Larn? Poznat sastav Crvene zvezde za "ovjeru" u Evropi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda večeras treba da "ovjeri" plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, a trener Dejan Stanković će malo promiješati karte.

Sastav Crvene zvezde za utakmicu protiv Larna Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je prošlog utorka ubjedljivo slavila u Sjevernoj Irskoj protiv Larna (4:0) i sebi značajno olakšala posao pred revanš. Praktično je već prošla u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, s tim da Dejan Stanković zna da ne smije nikako da dozvoli svojim igračima ni sekund opuštanja.

Baš zbog toga očekuje se da za večerašnju utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" dobro "protrese" startnu postavu, tako da ćemo vidjeti sastav kakav još nije igrao ove sezone.

Na golu će biti Mateuš Magaljaeš, koji je doduše ove sezone dijelio minutažu u Superligi sa mladim Radanovićem, a u zadnjoj liniji ostaje bekovski tandem Seol - Tiknizjan. Na štoperima će biti promjena, tako da bismo mogli da vidimo tandem Učena - Veljković, koji nije igrao još ove sezone.

U startnu postavu bi trebalo da se vrati i Rade Krunić, mada ne treba očekivati da odigra više od poluvremena, a kraj njega će najvjerovatnije biti Timi Maks Elšnik, kako bi i Mohamed Abu Fani odmorio.

Izvor: MN PRESS

Na desnom krilu opet treba očekivati Osmana Bukarija, takođe sa skraćenom minutažom kao i u prethodnim duelima, po lijevom boku vrijeme je za Aleksandra Kataija, dok će na mjestu desetke igrati Mo Čam. Vrlo lijep utisak ostavio je u finišu utakmice protiv Vojvodine, tako da je vreme da pokaže i od starta šta zna..

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Prvi put ove sezone od početka u špicu napada bi trebalo da gledamo Marka Arnautovića, iza kog je Svjetsko prvenstvo, pa je i za Stankovića važno da na vrokeme pronađe golgetersku formu.

Biće to potrebno za Vikingur ili Hapoel Ber Ševu (prvi meč 2:1), odnosno tim koji bi potencijalno mogao da dođe u plej-ofu.

Dakle, ovo je očekivani sastav Zvezde za večerašnji meč protiv Larna: Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Bukari, Čam, Katai - Arnautović.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Larn fudbal Liga šampiona

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