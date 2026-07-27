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Zvezda dobila vijest koju je čekala: Poznato kad se Rade Krunić vraća na teren

Zvezda dobila vijest koju je čekala: Poznato kad se Rade Krunić vraća na teren

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić biće spreman za duel sa sudar sa Hapoel Ber Ševom ili Vikingurom.

Rade Krunić spreman za 3. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona Izvor: MN PRESS

Šampion Srbije, ekipa Crvene zvezde, započela je kvalifikacije bez Radeta Krunića. Sad su na Marakanu stigle i dobre vijesti, pošto Sport klub javlja da će Krunić biti spreman za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona i meč sa Hapoel Ber Ševom ili Vikinguru.

Krunić je doživio povredu koljena na meču protiv Mačve, pa je nekoliko dana morao da provede na terapijama. S obzirom na to da Zvezda na domaćem terenu ima ubjedljivu prednost za meč koji je u srijedu na programu od 20 sati protiv Larna, odluka kluba je da se ne rizikuje sa Krunićem na terenu. Ipak, vrlo vjerovatno je da ćemo ga 4. ili 5. avgusta gledati među starterima.

Trener crveno-bijelih Dejan Stanković otkrio je da bi Krunić igrao u Irskoj da je timu bila neophodna njegova pomoć. Na kraju, Zvezda je dobila dobre vijesti i moći će uskoro da računa na bivšeg fudbalera Milana.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Rade Krunić

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