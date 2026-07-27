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Ajaks se pojačava pred revanš sa Vojvodinom: Dovodi napadače iz Engleske

Ajaks se pojačava pred revanš sa Vojvodinom: Dovodi napadače iz Engleske

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ajaks će u svoje redove dovesti napadača, pošto holandski mediji već javljaju da je ovaj tim u poodmaklim pregovorima sa Toluom Arokodareom

Tolu Arokodare dolazi u Ajaks Izvor: MN PRESS

Ajaks bi pred revanš sa Vojvodinom u kvalifikacijama za Evropu mogao da dobije veliko pojačanje u napadu. Holandski velikan je u prvom meču u Novom Sadu slavio ubjedljivo, a sada je blizu dogovora sa nigerijskim napadačem Toluom Arokodareom, prenose Fabricio Romano i holandski mediji.

Napadač Vulverhemptona trebalo bi da stigne u Amsterdam na jednogodišnju pozajmicu, uz mogućnost otkupa ugovora za 22 miliona evra. Ajaks u njemu vidi dodatnu opciju u napadu uz Markosa Leonarda, koji je ovog ljeta stigao iz Al Hilala.

Arokodare je prošlog ljeta prešao u Vulvse iz Genka za 26 miliona evra, ali se nije najbolje snašao u Premijer ligi. Na 33 utakmice postigao je svega tri gola, dok je prethodno u Belgiji ostavio mnogo bolji utisak, sa 27 pogodaka na 68 mečeva za Genk.

Interesovanje za 25-godišnjeg napadača pokazali su i Fiorentina i Trabzon, ali je Ajaks bio najkonkretniji. Ukoliko transfer bude završen, Nigerijac će se pridružiti bogatoj listi igrača iz svoje zemlje koji su nosili dres "kopljanika", među kojima su Nvanvko Kanu, Sandej Oliseh i Finidi Džordž.

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