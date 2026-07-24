Legendarni srpski fudbaler Dušan Tadić gledao je Vojvodina - Ajaks, a poslije meča sišao je do juga i pozdravio navijače iz Holandije. Tada su navijači domaćeg tima već napustili stadion.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Dušan Tadić zajednički je imenilac Vojvodine i Ajaksa tako da nije bilo pretjerano iznenađenje što je na "Karađorđu" gledao njihovu evropsku utakmicu, i to u društvu selektora Srbije Veljka Paunovića. Međutim, iznenađenje je uslijedilo po završetku utakmice (1:4), kad je Tadić sišao na atletsku stazu i sa nje pozdravio samo gostujuće navijače.

Po pravilu, domaći navijači prvo napuštaju tribine, a Tadić je otišao do juga na kome su bili smješteni navijači Ajaksa. Pozdravio ih je i kratko proslavio sa njima, za stara dobra vremena.

Takav potez sigurno se neće dopasti navijačima Vojvodine za koju je Dušan Tadić takođe igrao i - mislilo se do sada - da je njena legenda koliko je i Ajaksova. Tokom meča inače nije bilo nikakvo skandiranja prema njemu, mirno je pratio meč i na kraju s njega otišao tek kada su ga Holanđani pozdravili.

Vidi opis Nadrealne scene u Novom Sadu: Dušan Tadić slavio sa navijačima Ajaksa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Dušan Tadić je ponikao u Vojvodini i u nju je došao kao tinejdžer iz Bačke Topole. Za prvi tim je igrao od 2006. do 2010. godine, potom je bio u Groningenu, Tventeu i Sautemptonu, a onda je najbolje dane karijere proveo u Ajaksu od 2018. do 2023. godine. Odigrao je 241 utakmicu za "kopljanike" i na njima je zabilježio 105 golova i 112 asistencija, a pamtimo i da ih je vodio do polufinala Lige šampiona 2019.

Pogledajte 00:39 Dušan Tadić kod navijača Ajaksa Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Inače, tokom susreta se pozdravio i sa tehničkim direktorom Đordijem Krojfom koji bi mogao da ga dočeka uskoro u Ajaksu, možda u nekoj novoj ulozi, pošto je bivši kapiten Srbije trenutno slobodan agent.

Bio je u Fenerbahčeu poslije Ajaksa, a prošlu sezonu proveo je u Al Vahdi iz Emirata. Trenutno je slobodan agent.

Pogledajte 00:41 Dušan Tadić došao da gleda Vojvodina - Ajaks Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

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