Miroslav Tanjga nije se pojavio na konferenciji za medije poslije utakmice Vojvodine protiv Ajaksa i pojasnio je da nije u pitanju njegova greška.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Trener FK Vojvodina Miroslav Tanjga nije se pojavio na obaveznoj konferenciji za medije poslije evropske utakmice protiv Ajaksa, odnosno umjesto njega je govorio golman Dragan Rosić. Mediji su obaviješteni da Tanjga neće govoriti, a pola sata kasnije stiglo je obaveštenje da je ipak bio spreman da izađe pred medije, samo one koji su bili na sasvim drugoj poziciji - u miks zoni.

"Nisam znao uopšte. Bio sam u svlačionici i niko nije došao po mene, ne razumijem stvarno. Nisu me našli", rekao je Tanjga koji je kratko prokomentarisao debakl Vojvodine protiv Ajaksa (4:1).

Vidi opis Gdje je nestao Miroslav Tanjga? "Nisu me našli, ne razumijem stvarno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Ekipa Ajaksa je bila ubjedljivija, kvalitetnija i ovo je naša stvarnost. Primali smo neobjašnjivo naivne golove", rekao je Tanjga koji već kao papagaj ponavlja određene stvari svojim igračima i one se ne mijenjaju:

"Ne znam po koji put govorim da moramo da budemo fokusirani. Po pravilu dobijamo golove u prvih i posljednjih pet minuta utakmice. To su stvari koje su meni neshvatljive, pritom naši igrači nisu neiskusni. Šta da radimo, moramo da živimo sa tim".

Istakao je da Vojvodina "nije nivo Ajaksa" i da je ovo bolno otrežnjenje, pošto njegova ekipa nikako nije spremna za fudbal koji igra slavni holandski klub. Ali da stvar bude gora, već u nedjelju gostuju Zvezdi, pa sljedeći četvrtak opet Ajaksu.

Vidi opis Gdje je nestao Miroslav Tanjga? "Nisu me našli, ne razumijem stvarno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Čeka nas isto ekipa koja je nivo Ajaksa. Moramo da se resetujemo, da se vratimo u normalu. To neće biti lako, ali to je naš zadatak. Sve je ovo fudbal", naglasio je Tanjga koji će mnogo toga imati da popravi do pomenutih utakmica, prije svega kada je u pitanju igra u odbrani.

Podsjetimo, na tribinama je bio prisutan veliki broj uticajnih ljudi iz fudbala poput Vladimira Jugovića, Veljka Paunovića, Branka Radujka, Milovana Rajevca, čak i Dušan Tadić - bivši fudbaler dva tima. Na kraju je pozdravio navijače Ajaksa:

Vidi opis Gdje je nestao Miroslav Tanjga? "Nisu me našli, ne razumijem stvarno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

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