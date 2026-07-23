Vojvodina je izgubila od Ajaksa u Ligi konferencija i svjesna je da joj je sada u Amsterdamu potrebno pravo čudo da bi izbjegla ispadanje iz Evrope.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je izgubila od Ajaksa u Ligi konferencija, u Novom Sadu su gosti ubjedljivo slavili - 4:1. Sada su i svi u redovima srpske ekipe spremni da im je potrebno pravo čudo u Amsterdamu. Ukoliko ga ne naprave, završiće takmičenje u Evropi za tekuću sezonu pošto su pre toga ispali od Ferencvaroša u Ligi Evrope. Nisu imali ni sreće na žrijebu...

Ajaks je od prvog minuta nametnuo svoj tempo i već u trećem minutu je uspio da zatrese mrežu preko Klasena. Napadi su se nastavili, Rosić je sa nekim fantastičnim intervencijama spriječio da gosti uvećaju prednost. A, onda su kažnjeni za sve promašaje. U 28. minutu je Sukačev sjajnim udarcem glavom postigao gol za izjednačenje i "eksploziju" na stadionu "Karađorđe".

Međutim, nije se taj rezultat dugo zadržao na semaforu. Već u 38. minutu je Bergvajs postigao gol kojim je vratio vođstvo svom timu. To je ujedno bio i rezultat sa kojim se otišlo na pauzu.

Samo što je počelo drugo poluvrijeme, već u 52. minutu je Glok dao pogodak za 3:1. Već tada je bilo jasno da je meč gotov. Vidjela se nadmoć holandskog tima, da kontrolišu dešavanja na terenu i da pokušavaju da dođu do još nekog pogotka. Mičel je pokazao koliko vjeruje i svojim mladim igračima pošto je u igru uveo Konadua (2006. godište), pa onda i Ouzana i Abdala, dvojicu igrača koja su 2009. godište.

Upravo su njih dvojica i kombinovali u trećem minutu nadoknade, Ouzan je asistirao, Abdal pogodio i postavio konačan rezultat.

Vidi opis Ubjedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa u Novom Sadu: Novosađanima treba čudo u Amsterdamu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

(MONDO)