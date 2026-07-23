logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ubjedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa u Novom Sadu: Novosađanima treba čudo u Amsterdamu

Ubjedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa u Novom Sadu: Novosađanima treba čudo u Amsterdamu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vojvodina je izgubila od Ajaksa u Ligi konferencija i svjesna je da joj je sada u Amsterdamu potrebno pravo čudo da bi izbjegla ispadanje iz Evrope.

Ubjedljiv poraz Vojvodine od Ajaksa Izvor: MN PRESS

Vojvodina je izgubila od Ajaksa u Ligi konferencija, u Novom Sadu su gosti ubjedljivo slavili - 4:1. Sada su i svi u redovima srpske ekipe spremni da im je potrebno pravo čudo u Amsterdamu. Ukoliko ga ne naprave, završiće takmičenje u Evropi za tekuću sezonu pošto su pre toga ispali od Ferencvaroša u Ligi Evrope. Nisu imali ni sreće na žrijebu...

Ajaks je od prvog minuta nametnuo svoj tempo i već u trećem minutu je uspio da zatrese mrežu preko Klasena. Napadi su se nastavili, Rosić je sa nekim fantastičnim intervencijama spriječio da gosti uvećaju prednost. A, onda su kažnjeni za sve promašaje. U 28. minutu je Sukačev sjajnim udarcem glavom postigao gol za izjednačenje i "eksploziju" na stadionu "Karađorđe".

Međutim, nije se taj rezultat dugo zadržao na semaforu. Već u 38. minutu je Bergvajs postigao gol kojim je vratio vođstvo svom timu. To je ujedno bio i rezultat sa kojim se otišlo na pauzu.

Samo što je počelo drugo poluvrijeme, već u 52. minutu je Glok dao pogodak za 3:1. Već tada je bilo jasno da je meč gotov. Vidjela se nadmoć holandskog tima, da kontrolišu dešavanja na terenu i da pokušavaju da dođu do još nekog pogotka. Mičel je pokazao koliko vjeruje i svojim mladim igračima pošto je u igru uveo Konadua (2006. godište), pa onda i Ouzana i Abdala, dvojicu igrača koja su 2009. godište.

Upravo su njih dvojica i kombinovali u trećem minutu nadoknade, Ouzan je asistirao, Abdal pogodio i postavio konačan rezultat.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina Ajaks Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC