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Ajaks šokirao Vojvodinu već na početku meča na "Karađorđu"

Ajaks šokirao Vojvodinu već na početku meča na "Karađorđu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ajaks je gostovao na Karađorđu i poveo već u 3. minutu meča u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

gol ajaksa u 3 minutu protiv vojvodine Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Vojvodina je dočekala Ajaks u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, a gosti su dominaciju pokazali već u trećem minutu (1:0) kad su zatresli mrežu na "Karađorđu". Strijelac je bio kapiten Dejvi Klasen.

Činilo se da Ajaks neće tako lako do gola, iako je nekoliko igrača ovog tima bilo u kaznenom prostoru Vojvodine. Čak je i golman Dragan Rosić odbranio prvu priliku Klasena, ali je onda kapiten sačekao odbitak lopte i ponovo je uputio ka golu, sa svega četiri, pet metara od mreže rivala, i ovog puta je pogodio za rano vođstvo.

Pogledajte gol Ajaksa u 3. minutu meča u Novom Sadu: 

Vojvodina Ajaks gol u trećem minutu
Izvor: YouTube/Arena sport

Napad je poveo Oskar Gluh, koji je u kaznenom prostoru po lijevoj strani pronašao Dolberga. Bio je to čist put, pa je Izraelac lako proigrao saigrača. Dobro je Norvežanin prihvatio loptu, prizemljio je, a onda se okrenuo i pronašao kapitena na drugoj strani terena. Najprije je Klasen, bez da je prizemljio loptu, pokušao da je uputi ka golu rivala, ali ovaj šut nije imao snagu, pošto ga je Rosić lako odbranio. Ipak, drugi put je bio precizniji, pokupio je svoj promašaj i zatim donio vođstvo Ajaksu.

Bonus video: 

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01:12:19
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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Ajaks FK Vojvodina Konferencijska liga

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