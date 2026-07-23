Crveno-plavi su rezultatom 3:0 savladali tim Petrokuba i stekli veliku prednost pred revanš koji se igra sljedećeg četvrtka u moldavskoj prestonici.

Borac je poslije prve utakmice sa Petrokubom napravio ogroman korak ka plasmanu u treće kolo Konferencijske lige!

Crveno-plavi su na Gradskom stadionu, po kiši koja je padala cijelim tokom meča, trijumfovali nad šampionom Moldavije rezultatom 3:0 i stekao veoma značajan kapital pred revanš koji će se sljedećeg četvrtka (30. jul) igrati u Kišinjevu, sa početkom u 19.00 časova po našem vremenu.

Odbranu Petrokuba "načeo" je Damir Hrelja u 20. minutu. Centrirao je Jurih Karolina, koji se vratio u startnu postavu istisnuvši Sinišu Saničanina, a Luka Juričić je glavom prebacio loptu do Hrelje koji je iz izgledne pozicije matirao Kristijana Avrama.

Vidi opis Borac zakoračio u treće kolo Konferencijske lige: Crveno-plavi razbili Petrokub po banjalučkoj kiši! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17

Poslije asistencije, Juričić je svom učinku dodao i pogodak, iz 64. minuta kada je udarcem glavom u šesnaestercu lobovao gostujuću "jedinicu". Tačku na meč, svojim prvim golom u dreu Borca, stavio je novajlija Ante Roguljić u 87. minutu.

Bolji tim iz ovog dvomeča će u trećem kolu odmjeriti snage sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. Tome su bliži Bjelorusi koji su u prvoj utakmici, na neutralnom terenu u Mađarskoj, porazili Nikšićane identičnim rezultatom kojim je Borac nadigrao nemoćnog prvaka Moldavije.

Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

BORAC: Jurkas, Rogan, Paskval (od 71. Jakšić), Karolina, Erera, Ogrinec, Deket (od 71. Hiroš), Jojić (od 84. Vuković), Hrelja (od 78. Roguljić), Juričić, Savić.

PETROKUB: Avram, Platika (od 78. Kožokaru), Paskari, Đu (od 85. M. Platika), Kukoš, Jardan, Demijan (od 71. Botnari), Puškaš, David (od 78. Nazari), Sava (od 46. Lupan), Popesku.