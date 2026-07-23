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Borac zakoračio u treće kolo Konferencijske lige: Crveno-plavi razbili Petrokub po banjalučkoj kiši! 1

Crveno-plavi su rezultatom 3:0 savladali tim Petrokuba i stekli veliku prednost pred revanš koji se igra sljedećeg četvrtka u moldavskoj prestonici.

Borac je poslije prve utakmice sa Petrokubom napravio ogroman korak ka plasmanu u treće kolo Konferencijske lige!

Crveno-plavi su na Gradskom stadionu, po kiši koja je padala cijelim tokom meča, trijumfovali nad šampionom Moldavije rezultatom 3:0 i stekao veoma značajan kapital pred revanš koji će se sljedećeg četvrtka (30. jul) igrati u Kišinjevu, sa početkom u 19.00 časova po našem vremenu.

Odbranu Petrokuba "načeo" je Damir Hrelja u 20. minutu. Centrirao je Jurih Karolina, koji se vratio u startnu postavu istisnuvši Sinišu Saničanina, a Luka Juričić je glavom prebacio loptu do Hrelje koji je iz izgledne pozicije matirao Kristijana Avrama.

Poslije asistencije, Juričić je svom učinku dodao i pogodak, iz 64. minuta kada je udarcem glavom u šesnaestercu lobovao gostujuću "jedinicu". Tačku na meč, svojim prvim golom u dreu Borca, stavio je novajlija Ante Roguljić u 87. minutu.

Bolji tim iz ovog dvomeča će u trećem kolu odmjeriti snage sa bjeloruskim ML Vitebskom ili crnogorskom Sutjeskom. Tome su bliži Bjelorusi koji su u prvoj utakmici, na neutralnom terenu u Mađarskoj, porazili Nikšićane identičnim rezultatom kojim je Borac nadigrao nemoćnog prvaka Moldavije.

Tok utakmice pogledajte klikom na RAZVOJ DOGAĐAJA!

BORAC: Jurkas, Rogan, Paskval (od 71. Jakšić), Karolina, Erera, Ogrinec, Deket (od 71. Hiroš), Jojić (od 84. Vuković), Hrelja (od 78. Roguljić), Juričić, Savić.

PETROKUB: Avram, Platika (od 78. Kožokaru), Paskari, Đu (od 85. M. Platika), Kukoš, Jardan, Demijan (od 71. Botnari), Puškaš, David (od 78. Nazari), Sava (od 46. Lupan), Popesku.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
22:24

Kad se igra revanš?

Druga utakmica igra se sljedećeg četvrtka u Kišinjevu.

22:23

KRAJ

Velika pobjeda Borca, Petrokub je savladan rezultatom 3:0 u Platonovoj ulici.

22:23

90+5' - Prečka!

Ponovo se trese prečka gola Petrokuba, sada je Roguljić uzdrmao okvir gola!

22:18

Pet minuta nadoknade

22:15

87' - GOOOOOL!

3:0 za Borac, sada je pogodio Roguljić!

Driblingom je na desnoj strani izbacio čuvara, a potom poslao loptu u bliži ugao gostujućeg gola.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ogromnu prednost Borac ima pred revanš u Kišinjevu!

22:13

85' - Izmjena u Petrokubu

Izašao je Đu, na terenu je M. Platika.

22:12

84' - Vuković u igri umjesto Jojića

Izvršio je Marinović posljednju promjenu.

22:08
Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

22:06

78' - Mijenja i Marinović

Hrelja je van igre, na terenu je Roguljić.

22:06

78' - Dvije promjene u Petrokubu

Izašli su Platika i David, u igri su Kožokaru i Nazari.

21:59

71' - Mijenja i Makaradze

U igri je Botnari umjesto Demijana.

21:59

71' - Dvostruku promjenu pravi Marinović

Umjesto Deketa, na terenu je Hiroš. Takođe, Paskvala mijenja Jakšić.

21:58

67' - Žuti karton za Platiku

Druga javna opomena za goste.

21:53

64' - GOOOOOOL!

2:0 za Borac, sada je Juričić pogodio!

Odlično se snašao u gužvi pred golom Petrokuba i udarcem glavom prebacio golmana Avrama!

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

21:52

64' - Prečka Juričića!

Prečku je uzdrmao Juričić udarcem sa 22-23 metra!

21:47

58' - Žali se Paskval na povredu

Dobio je španski štoper jedan udarac prilikom duela, pa je ostao na travi. Morao je ljekarski tim Borca da uđe na teren.

21:46

57' - Avram brani udarac Savića

Sve je opasniji Borac pred golom Petrokuba, drugi pogodak kao da "visi u vazduhu"...

Šutirao je Savić, Avram je ukrotio tu loptu na prvoj stativi.

21:43

U kornerima 7:1 za Borac

Daleko više udarac iz ugla su izvei crveno-plavi, ali ni nakon jednog nisu uradili nešto konkretnije pred golom Avrama.

21:40

52' - Hrelja!

Ušao je Hrelja sa desne strane u šesnaesterac Petrokuba, šutirao, ali je Avram izbacio loptu u korner.

21:39

Pogledajte kako je Borac došao do vođstva

21:34

47' - Jojić preko gola!

Gađao je Jojić, ali je šutirao preko gola iz slobodnog udarca.

21:34

46' - Žuti karton za Jardana

Zapisan je kapiten Petrokuba.

21:34

46' - Nastavljen je meč

Počelo je drugo poluvrijeme u Banjaluci.

Vidjeli smo i jednu promjenu u ekipi Petrokuba, izašao je Sava a na terenu je Lupan.

21:23

21:17

Kraj

Završeno je prvo poluvrijeme u Banjaluci, Borac - Petrokub 1:0.

21:15

Dva minuta nadoknade

Još 120 sekundi do odlaska igrača Borca i Petrokuba na odmor.

21:13

43' - (Pre)ambiciozan pokušaj Karoline

Šutirao je Karolina sa velike udaljenosti, stigla je lopta do njega van šesnaesterca, međutim bio je to veoma loš udarac.

Odmah nakon toga, sudija Jakob Sundberg je izvadio iz džepa žuti karton i pokazao ga golmanu Petrokuba Avramu zbog odugovlačenja.

21:11

41' - Ukazuje se pomoć Đuu

Jedini stranac u taboru Petrokuba Džesi Đu ostalo je da leži na travi, pa mu se u ovim trenucima ukazuje pomoć.

21:08

21:07

37' - Dobar pokušaj Deketa

Sada je i Deket jednim udarcem iz daljine htio da stavi Avrama na muke, ali je takođe lopta otišla tik pored gola.

21:02

32' - Savić!

Šutirao je sada Savić, uputio je jedan udarac van šesnaesterca, ali se lopta od jednog igrača Petrokuba odbila u korner, odsjela je tek nekoliko centimetara od stative...

21:01

30' - Obećavala je ova situacija...

Hrelja je definitivno najbolji pojedinac Borca u dosadašnjem toku takmice. Obećavala je jedna situacija, Hrelja je odigrao za Jojića, ali se bivši prvotimac Partizana i Borusije Dortmund spetljao...

20:56

26' - Hrelja!

Sjajan posao je odradio Hrelja u ovom napadu, sve je sam napravio, predriblao čuvara i izborio se za šut, ali je ponestalo snage za kvalitetniji udarac kojim bi ugrozio "jedinicu" moldavske ekipe.

20:54

"Kladioničari" zakoračili u treće kolo

ML Vitebsk savladao je Sutjesku rezultatom 3:0 i stigao na korak od plasmana u treće kolo Konferencijske lige. Tamo čeka uspješniji tim iz dva okršaja Borca i Petrokuba.

20:51

21' - Slab udarac Popeskua

Pokušao je napadač Petrokuba da matira Jurkasa, ali jedan prizeman udarac nije predstavljao prijetnju za Jurkasa.

20:50

20' - GOOOOOOL!

1:0 za Borac, strijelac je Hrelja!

Karolina je ubacio loptu u šesnaesterac Petrokuba, a tamo ju je glavom Juričić poslao za Hrelju koji je uspio da matira Avrama!

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

20:46

17' - Prva javna opomena na utakmici

Žuti karton dobio je Viktor Rogan.

20:43

13' - Brani se Petrokub!

Većina napada Borca ide po desnoj strani, a sada smo vidjeli jedan izuzetno opasan. Hrelja je u prvi plan izbacio Deketa, koji je pred golom Petrokuba htio da pronađe Juričića, ali je odbrana moldavskog prvaka uspjela da interveniše.

20:38

20:36

6' - Bez uzbuđenja u ranoj fazi meča

Zvuči kao floskula, ali zaista u ovim trenucima gledamo početno ispitivanje snaga.

20:31
Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

20:29

1' - Počinjemo!

Počela je utakmica na Gradskom stadionu!

20:27

Savo Minić na utakmici

Na ovaj meč je stigao i premijer Republike Srpske Savo Minić:

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

20:25

Igrači dva tima izlaze na teren

Meč Borac - Petrokub uskoro počinje!

20:18

Bjelorusi sigurni protiv Crnogoraca

ML Vitebsk u 62. minutu vodi 2:0 protiv Sutjeske iz Nikšića i trenutno je bliži plasmanu u treće kolo, odnosno dvomeču sa Borcem 6. i 13. avgusta.

20:05

Popunjavaju se tribine u Platonovoj!

19:55

Zagrijavanje igrača Petrokuba

19:54

Zagrijavanje igrača Borca

19:38

Ko sudi?

Za glavnog arbitra određen je Danac Jakob Sundberg, čiju karijeru je obilježila afera u turskoj Superligi.

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19:34

Bart "shot the sheriff"

Holandski štoper Bart Majers se ove sedmice vratio u crveno-plavi tabor. U posljednji čas je registrovan za dvomeč sa Petrokubom, a sa spiska je otpao Šerif Dijuf.

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19:30

Ko igra za Petrokub?

Gruzijski trener Šota Makaradze odlučio se za sljedeću startnu postavu:

Avram, S. Platika, Paskari, Đu, Kukoš, Jardan, Demijan, Puškaš, David, Sava, Popesku.

19:19

Saničanin ispao iz startne postave, Jurkas na golu!

Vinko Marinović je odlučio da Sinišu Saničanina pošalje na klupu za ovaj meč. Umjesto njega, u startnoj postavi je Jurih Karolina.

Takođe, između stativa neće stajati Nikola Ćetković, već Mladen Jurkas.

Pogledajte kompletan sastav Borca za ovaj meč:

Jurkas, Rogan, Paskval, Karolina, Erera, Ogrinec, Deket, Jojić, Hrelja, Juričić, Savić.

19:16

Šta dalje?

Tim koji bude uspješniji u ovom dvomeču igraće u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv bolje ekipe iz dva okršaja bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske.

Prvi meč ova dva rivala počeo je u 19.00 časova na neutralnom terenu, u mađarskom Mezokevešdu.

19:11

Oči navijača Borca uprte u Luku Juričića

"Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica protiv šampiona Moldavije. Pripremili smo se jako dobro za njih i vjerujemo u sebe. U prošloj utakmici smo malo podbacili, nismo bili na svom nivou, ali dobra je stvar što nova utakmica odmah dolazi za sedam dana i imamo priliku da popravimo utisak. Igramo na domaćem terenu, favoriti smo tako ćemo se i postaviti od prvog minuta", rekao je pred meč Borčev golgeter, koji je dan prije duela sa Moldavcima produžio ugovor sa klubom iz Platonove do ljeta 2028. godine.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

19:08

Šta je rekao Vinko Marinović pred ovaj meč?

"Radi se o ekipi koja u posljednje vrijeme ima kontinuitet dobrih rezultata. Kao što i sami znate, prekinuli su veliki niz koji je imao Šerif, osvojili su titulu u Moldaviji, a igrali su i u Konferencijskoj ligi i sigurno se radi o klubu koji je pokazao dosta napretka. Možda nisu kao Levski, možda nemaju toliko izražen individualni i tehnički kvalitet, ali su zato ekipa koja je dosta fizički moćna, ima jako brze igrače u fazi napada i sigurno da moramo da bude veoma oprezni. Što se nas tiče, želimo da budemo agresivni od prvog minuta. Takođe moramo da budemo hrabri u momentima kad imamo loptu jer mi želimo ipak da kontrolišemo ritam i tok utakmice. U ovakvim evropskim utakmicama najvažniji su koncentracija, disciplina i strpljenje i očekujem da u ovom susretu to i pokažemo."

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

19:02

I jednima i drugima prvo kolo za zaborav

I Borac i Petrokub su na startu ovosezonskog evropskog puta eliminisani iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon što su poslije remija u prvim mečevima doživjeli debakle u revanšima.

Borac je u Banjaluci odigrao 1:1 sa Levskim, nakon čega je primio četiri gola u revanšu u Sofiji (4:0). Petrokub je u Moldaviji takođe odigrao 1:1 sa albanskom Egnatijom, koja je u Rogožini upisala više nego ubjedljiv trijumf pred domaćom publikom (6:1).

18:59

Ko je rival Borca?

Crveno-plavi u ovoj faz takmičenja ukrštaju koplja sa timom koji u svojim redovima nema nijednog stranca.

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18:55

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos meča koji počinje u 20.30 časova.

Komentari 1

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BL

Rogan i Hrelja..!?

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