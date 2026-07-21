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Odjeknula transfer-bomba u Platonovoj: Bart Majers se vratio u Borac!

Odjeknula transfer-bomba u Platonovoj: Bart Majers se vratio u Borac!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Holandski štoper ponovo oblači crveno-plavi dres.

bart majers Izvor: Mondo/Slaven Petković

Samo dva dana prije prvog meča drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Petrokuba, odjeknula je transfer-bomba u Platonovoj ulici – Bart Majers se vratio u Borac!

Holandski štoper je bio član crveno-plavih tokom istorijske sezone 2024-2025, kada su pod komandom pokojnog trenera Mladena Žižovića crveno-plavi zastali nadomak četvrtfinala Konferencijske lige, krenuvši od prve kvalifikacione runde za Ligu šampiona. Činio je cijelim tokom sezone štoperski tandem sa Jurihom Karolinom te sjajnim partijama u crveno-plavom dresu postao ljubimac navijača.

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Rođen 1997. godine u Bredi, Majers je tokom seniorske karijere branio boje upravo ovog, ali i još nekolicine holandskih klubova prije nego što je u ljeto 2020. godine odlučio da ode van granica države. Obukao je tada dres rumunskog Petrolula, za koji je nastupao četiri godine prije nego što je stigao u Borac.

Po odlasku iz Banjaluke i sa Gradskog stadiona, postao je član marokanskog Vidada, sa kojim je odmah po dolasku zaigrao na Svjetskom klupskom prvenstvu. Međutim, nakon tri nastupa na ovoj smotri pao je praktično u drugi plan, pa je do raskida ugovora uspio da upiše samo sedam mečeva u prvenstvu, od čega samo dva u drugom dijelu sezone, skupivši 542 minuta na terenu.

Vidjećemo da li će Majers nastupiti za Borac u predstojećem dvomeču sa Petrokubom, ali se od njega svakako očekuje da u nastavku sezone pojača izuzetno poroznu defanzivnu liniju kluba iz Platonove ulice. Na kraju krajeva, revanš utakmica sa Levskim na stadionu "Georgi Asparuhov" u Sofiji, gdje je Borac primio četiri gola u drugom poluvremenu, ogolila je sve pukotine u odbrambenom zidu...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Borac fudbal Bart Majers transferi

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