Borac neće ići u Bjelorusiju: Ako Vitebsk eliminiše Sutjesku, crveno-plave čekaju neutralni teren i prazne tribine!

U slučaju da protivnik Borca bude ML Vitebsk, crveno-plavi neće morati da putuju u Bjelorusiju, već - u Mađarsku.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbaleri Borca saznali su ovog ponedjeljka ime protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Tamo bi se našli ako prethodno eliminišu moldavski Petrokub, a ukoliko u tome uspiju, u narednoj fazi takmičenja odmjeriće snage sa boljim iz dva okršaja bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske.

Važno je, međutim, napomenuti da crveno-plavi neće morati da putuju u Bjelorusiju ukoliko "kladioničari" iz Vitebska eliminišu Borčevog starog znanca iz 2020. godine. Naime, bjeloruski klubovi svoje domaće mečeve na ino-sceni, odlukom UEFA zbog učešća ove države u ratu Rusije i Ukrajine, moraju da igraju na neutralnom terenu, ali i pred praznim tribinama.

ML Vitebsk je kao svoju bazu izabrao Mađarsku, odnosno Mezokovežd, grad koji je od Banjaluke udaljen oko 600 kilometara, ali i koji se nalazi blizu granice sa Slovačkom.

Stadion koji inače može da primi oko 5.000 navijača nije bio srećan za Bjeloruse u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Upisali su ubjedljiv poraz u duelu sa Univerzitateom iz Krajove (1:4).

Borac bi u ovom dvomeču ponovo bio domaćin u prvom odmjeravanju snaga, baš kao što je to slučaj u dva okršaja kako sa Levskim, tako i sa Petrokubom. Meč na Gradskom stadionu igra se 6. avgusta, dok je revanš na gostujućem terenu, bila to Mađarska ili Crna Gora, zakazan za sedam dana kasnije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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