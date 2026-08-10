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Đerđa saopštio spisak reprezentativaca, Musa i dalje van stroja

Đerđa saopštio spisak reprezentativaca, Musa i dalje van stroja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Nastavljaju se kvalifikacije za Mundobasket, a pripreme "zmajeva" počinju 12. avgusta.

Džanan Musa Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Šef stručnog štaba "zmajeva" pozive je uputio sljedećim košarkašima: Edin Atić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Ksavijer Kastaneda, Vojin Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović.

Van stroja su i dalje Džanan Musa i Emir Sulejmanović, koji neće biti u konkurenciji za susrete kvalifikacija protiv Italije u Tuzli (28. avgust) i Litavnije u Vilniusu (1. septembar).

“Nažalost, sa žaljenjem moramo objaviti da Džanan ne može biti sa nama u ovom kvalifikacionom ‘prozoru’ jer njegov rehabilitacijski proces i dalje traje. Trebalo bi da bude u regularnom košarkaskom programu u septembru. Želimo mu dobar i uspješan oporavak te ga očekujemo u novembru i februaru u dresu 'zmajeva'. Emir, nažalost, takođe ne može biti dio tima za ovaj ‘prozor’ jer je i dalje u procesu rehabilitacije te će nam se, ako sve bude u redu, priključiti za mečeve u novembru i februaru. Želimo mu brz oporavak i povratak u dres reprezentacije”, ističe selektor Đerđa.

Okupljanje "zmajeva" zakazano je za 12. avgust na Vlašiću. Planirano je da tokom priprema reprezentacija BiH u Hrasnici odigra prijateljsku utakmicu protiv Poljske 20. avgusta, te tri dana kasnije protiv sarajevske Bosne u tuzlanskom "Mejdanu".

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Mundobasket 2027 kvalifikacije Dario Đerđa Džanan Musa

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