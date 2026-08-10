Enes Kanter potpisao da će igrati sa ženama: "Pravila su pravila, zvanično je"

Enes Kanter se prijavio za draft za žensku košarkašku ligu u Americi i želi da natjera čelnike da promijene pravila.

Izvor: Printscreen/X/EnesFreedom

Enes Kanter (34) je odlučio da se zvanično prijavi za WNBA draft, ligu koja je pandan NBA ligi i želi da bude dio najjačeg takmičenja za košarkašice na svijetu. Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea, Njujorka, Bostona, Oklahoma i drugih klubova želi da igra sa košarkašicama.

"Zvanično je. Upravo sam se prijavio za draft 2027. godine u aprilu. Pridružite mi se u ovom putovanju. Pravila su pravila", poručio je Kanter u snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Zašto je ovo uradio? Zato što su čelnici WNBA lige u sve većem broju počeli da podržavaju eventualno učešće transrodnih osoba u ligi i po pravilima nisu zabranili učešće "muškarcima koji se osjećaju kao žene", što je podiglo buru u Americi. Sve to je odlučio da iskoristi Kanter i da tako skrene pažnju na veliki problem.

Šta piše u njegovom pismu?

Pokazao je Kanter i dio dokumentacije i šta je tačno zahtijevao u svom pismu WNBA ligi.

"Molim vas da prihvatite moju zvaničnu prijavu za WNBA ligu kao odluku da se prijavim na draft. U skladu sa trenutnim pravilima WNBA lige koristim svoje pravo da potvrdim da imam najmanje 22 godine i da još uvijek mogu da budem dio koledža, što stoji u članu 13. Zahtijevam da WNBA liga prihvati ovaj dokument i da dalju komunikaciju uputi na moju ličnu mejl adresu. Hvala vam što ste zvanično procesuirali moju registraciju za draft 2027. godine. Poslato 6. avgusta 2026. godine", stoji u dokumentu.