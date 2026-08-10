Šok iz Italije, Inter odmah prodaje Dekijevog sina: Aleksandar je "u izlogu" jer se trener predomislio?

Inter je spreman da proda Aleksandra Stankovića poslije mjesec i po

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Italijanski list "Gazeta delo Sport" objavio je iznenađujuću vijest - Aleksandar Stanković mogao bi da ode, jer Inter hoće vezistu Kurtisa Džounsa (25) iz Liverpula. "Nerazuri" navodno Engleza izuzetno cijene, jer trener Kristijan Kivu želi da mu povjeri važnu ulogu u veznom redu, vjerujući da može da pokrije više pozicija.

Za Aleksandra Stankovića to bi mogla da bude loša vijest, jer se ovog ljeta vratio iz Briža za 25 miliona evra i tokom priprema igrao je u važnim provjerama, sa značajnom minutažom, primjera radi, protiv Mančester sitija. Ipak, Kivu se po svemu sudeći predomislio i vidi Džounsa kao bolje rješenje za vezni red od srpskog internacionalca.

"Stanković je nedavno ponovio da se vratio kako bi ostao. Klub ga izuzetno cijeni i nije mnogo razmišljao kada je u junu odlučio da ga otkupi. Ali putevi fudbalskog tržišta su beskrajni", napisala je novinarka Gvendalina Galdi.

Da li će u završnici prelaznog roka Dekijevom sinu stići konkurencija - vezista koji ima sedam trofeja u karijeri, uključujući i dvije titule Premijer lige i FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove?

Stanković je "u izlogu"

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Interov problem da dovede Kurtisa Džounsa je gužva u veznom redu, najpopunjenijem dijelu ekipe. Zato bi situacija na tržištu mogla da se promijeni iznenada, jer je Stanković u izlogu, odnosno igrač je za kojeg postoji interesovanje, objašnjava Gazeta.

Inter ga pažljivo čuva kao jednog od svojih najvećih talenata i samo prije nekoliko dana odbio je ponudu Brentforda od 40 miliona evra za njega. Upravo zbog toga nije isključeno da se pojave i drugi zainteresovani klubovi sa ponudama za njegovu slobodu (kao i za platu) koje bi eventualno bile još veće.

U tom slučaju bi Interu bilo teško da ne sjedne za sto i razmotri situaciju.

Komplikovana situacija Kurtisa Džounsa u Liverpula

Centralni vezista Liverpula ima ugovor još godinu dana i nema naznaka da će ga produžiti. Iako klub rizikuje da narednog ljeta Englez ode za džabe, nema namjeru da spusti cijenu od 40 miliona evra, pa je sada na Interu da zavuče ruku u klupsku kasu i da dovede 25-godišnjeg, ali već dovoljno iskusnog igrača.