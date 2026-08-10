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"Miško, rizikuješ tužbu": Milijarder udario na Ražnatovića zbog bivšeg pleja Partizana

"Miško, rizikuješ tužbu": Milijarder udario na Ražnatovića zbog bivšeg pleja Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vlasnik Hapoel Tel Aviva ušao je u sukob sa agentom Miškom Ražnatovićem oko Jama Madara i njegovog odlaska u Makabi.

Vlasnik Hapoel Tel Aviva ušao je u sukob sa agentom Miškom Ražnatovićem Izvor: MN PRESS

Saga oko Jama Madara i njegovog odlaska iz Hapoela u Makabi se nastavlja. Sada je došlo do javnog sukoba na društvenim mrežama između predsjednika kluba Ofera Janaja i poznatog agenta Miška Ražnatovića koji zastupa izraelskog plejmejkera.

Srpski menadžer je dao intervju za jedan izraelski portal i tada je pričao kako je došlo do ideje Madara da uopšte napusti klub i da pređe u redove gradskog rivala.

"Postojala je ideja da neće da ostane u Hapoelu pod trenutnim uslovima. Ko je pokrenuo pregovore? To je pitanje od milion dolara. Generalno, kada su se pojavile indikacije razgovarao sam sa Klaudijom Koldebeljom, generalnim menadžerom Makabija, pa sam poslije promjene vlasništva pričao i sa drugim ljudima u klubu", rekao je Ražnatović.

"Miško, rizikuješ tužbu"

Nije se dugo čekao odgovor prvog čovjeka Hapoela koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Niste htjeli iste uslove, bio je ugovor na 1,92 dolara (pretpostavlja se da je mislio na 1,92 miliona dolara). Ispostavila se da je odbio trogodišnji ugovor sa nama, da bi potpisao dvogodišnji sa Makabijem, to je najprostija verzija. Kada mu je Makabi prišao? Mnogo prije nego što je poništen ugovor, pitanje je samo koliko prije", napisao je Janaj.

Zatim je i zaprijetio poznatom menadžeru.

"To što insajderima govoriš da si pogriješio i da tražiš osvetu je pogrešan način da pokriješ nepropisno ponašanje koje se dogodilo. Možda na taj način daješ osnov za ozbiljnu tužbu", poručio je Janaj.

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Tagovi

Miško Ražnatović Jam Madar Ofer Janaj

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