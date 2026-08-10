Idan Vered: "U Zvezdi je trenutno haos, ne smije da dopusti da ispadne od Hapoela"

Bivši fudbaler Idan Vered pričao je izraelskim medijima o velikom pritiskom u njegovom bivšem klubu - Crvenoj zvezdi

Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Izraelac Idan Vered (37), rekao je medijima u svojoj zemlji da je među crveno-bijelima trenutno "haos" zbog poraza 0:1 od Hapoel Ber Ševe u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Pred revanš u utorak (20 časova), on tvrdi da je Zvezda i dalje u šoku.

"U Crvenoj zvezdi vlada potpuni haos poslije iznenađujućeg poraza od Hapoela iz Ber Ševe. Kada je riječ o izraelskom fudbalu, oni poznaju Makabi Haifu i Makabi Tel Aviv. Nisu bili spremni za ritam i intenzitet sadašnjeg Hapoela iz Ber Ševe", rekao je on za izraelski portal "Sports vala"

Prema njegovim riječima, priprema Zvezde za dvomeč svodila se na to da je znala da je Kings Kangva bio igrač Hapoela i da je otišao u Panatinaikos.

"Znali su da je Kangva bio glavni realizator Hapoela iz Ber Ševe u prethodne dvije godine i da je otišao. U tamošnjim medijima bili su uvjereni da je samo pitanje sa koliko golova će pobijediti."

Prema njegovim riječima, revanš u Beogradu neće ličiti na susret u Sombathelju u Mađarskoj prošlog utorka.

"Mislim da će utakmica na Marakani biti potpuno drugačija. Igrati tamo je nešto sasvim drugo. Pritisnuće od samog početka. Postoji haos oko Kataija, koji je zvijezda ekipe posljednjih pet godina i klupska legenda, a nije počeo prethodnu utakmicu. U posljednjem prvenstvenom meču je igrao i postigao gol, tako da će vjerovatno početi i protiv Ber Ševe", rekao je Vered.

"Za Zvezdu bi Liga Evrope bila katastrofa"

Izvor: Andrej Cukic/� MN press, all rights reserved

Govorio je Izraelac i o pritisku u Zvezdi zbog potencijalnog neuspjeha.

"Za Crvenu zvezdu bi plasman u Ligu Evrope bio neuspjeh i ne mogu sebi da dozvole sezonu bez Lige šampiona. Njihov budžet je 90 miliona evra, a poraz i eliminacija od skromne ekipe kao što je Ber Ševa napravili bi potpuni haos."

Vered veoma vjeruje treneru Hapoela iz Ber Ševe.

"Mislim da Ran Kozuk zna šta se dešava u Zvezdi i treba mu odati priznanje što ni u jednom trenutku ne mijenja svoj način rada i svoju taktiku. Nije važno koju ekipu trenira i protiv koga igra. Godinama nije bilo trenera koji iz svojih igrača izvlači maksimum i koji toliko unapređuje cijelu ekipu kao Ran Kozuk. Zaista se nadam da će Ber Ševa uspjeti da prođe kroz prvo poluvrijeme sa dobrim rezultatom, jer će im tada biti lakše - biće više prostora, a Zvezdina odbrana nije jaka kao ranije", kazao je Vered.

Ko je Idan Vered?

Izvor: MN PRESS

Idan Vered (37) igrao je za Zvezdu u sezoni 2015/16 i nije uspio da se izbori za mjesto u timu na "Marakani". Sljedeće godine otišao je u Kanadu (Otava Fjuri), pa je brzo poslije toga nastavio karijeru u Izraelu, vrativši se u Beitar Jerusalim. Igrao je poslije toga i za Hapoel Tel Aviv i Hapoel Petah Tikvu. Završio je karijeru 2025. u Makabi Petah Tikvi.

Vered je odigrao samo 10 utakmica za Zvezdu i dao jedan gol.