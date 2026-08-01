logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanković pokvario debi novog trenera Sitija: Magija srpskog reprezentativca srušila Mančester

Stanković pokvario debi novog trenera Sitija: Magija srpskog reprezentativca srušila Mančester

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Aleksandar Stanković je bio starter u ekipi Intera koja je savladala Mančester siti poslije penala

Inter pobijedio Mančester siti Izvor: NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Enco Mareska debitovao je kao trener Mančester sitija porazom od Intera na Azijskoj turneji.

Mareska, koji je zamijenio Pepa Gvardiolu, porazu može da "zahvali" srpskom reprezentativcu Aleksandru Stankoviću, koji je maestralnim potezom omogućio Bendžaminu Pavaru da izjednači rezultat na 1:1, što je bio i konačan rezultat poslije 90 minuta igre. U penal seriji, Italijani su se bolje snašli i pobjedom 3:1 osvojili Asahi Super draj trofej.

Siti je poveo golom Diniva Mubame u 14. minutu, a Pavar je bio strijelac u 20. minutu.

Stanković je kod gola primio loptu na ivici šesnaesterca, a zatim sjajnim pasom prebacio odbranu Sitija i uposlio saigrača na lijevoj strani. U nastavku akcije "nerazuri" su stigli do pogotka.

Ne propustite

Pogledajte

00:10
Matija Popović
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Tagovi

Aleksandar Stanković Inter Mančester siti prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC