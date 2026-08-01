Sjajna kadetska selekcija Srbije je poslije štucanja u prvom poluvremenu dala gas u drugom i razbila Italiju. Tako je srpski tim prošao u drugu grupnu fazu gdje će u duelima sa Slovenijom i Francuskom tražiti vizu za četvrfinale.

Izvor: MN PRESS

Malo su nas uplašili mladi srpski rukometaši na meču trećeg kola grupne faze Evropskog prvenstva u dupke punim Šumicama, na kraju su rutinski zgazili rivala 32:18 (10:12) i prošli dalje u drugu grupnu fazu sa jednim prenijetim bodom iz meča sa Njemačkom.

Italija je krenula silno vođstvom od 7:2, ali srpski momci su ih stigli već sredinom prvog poluvremena, a posljednji put "azuri" su vodili 12:10. Nakon serije od 11:0, za manje od deset minuta sve je bilo gotovo već u 40. minutu utakmice i zapravo su "orlići" za desetak minuta sve riješili na ovom meču.

Srbiju su sa po sedam golova vodili sinovi slavnih rukometnih očeva - Stefan Stojinović, Aleksandar Stojković i Filip Blečić. Orilo se "MVP" halom kada je Adrijan Rivera Legat sa 10 odbrana dobio titulu igrača utakmice. Kod Italije je Mateo Agrilo dao pet golova.

Šta sada čeka Srbiju?

Vidi opis Strašna Srbija razbila Italiju za 10 minuta: Srpski tim se izvadio iz kanala, pokazao Evropi da je sila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Sada se formira nova grupa koja će se igrati u "Pioniru", a Srbija i Njemačka iz grupe B prenose po bod. Iz grupe A prolaze Slovenija sa dva boda i Francuska bez bodova. Srpski tim zbog lošije gol-razlike startuje sa drugog mjesta i odigraće prvi meč u ponedjeljak, 3. avgusta, sa Slovenijom, a onda drugi sa Francuskom dan kasnije. U četvrfinale prolaze dva najbolja tima, kao i dva najbolja od tri trećeplasirana u drugoj grupnoj fazi, što praktično znači da Srbiju jedna pobjeda sigurno vodi dalje.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Vidi opis Strašna Srbija razbila Italiju za 10 minuta: Srpski tim se izvadio iz kanala, pokazao Evropi da je sila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pred početak utakmice Srbije, odigran je bitan meč za ukrštanje sa istom grupom u kome je Slovenija vodila i na kraju slomila otpor Francuske, pobijedila je 34:30 i tako obezbijedila prvo mjesto u grupi i prenijela dva boda u drugu grupu gdje će igrati sa Srbijom za dva dana.

Što se tiče ove grupe, Nijemci su dobili Tursku rutinski 45:23 i tako su obezbijedili prvo mjesto u našoj grupi i prije početka meča Srbije sa Italijom i prenijeće jedan bod u drugi dio takmičenja.

Portugal je rutinski savladao Izrael 30:22, Danci su bili bolji od Poljaka 35:23, a Šveđani u nebitnom meču od Makedonije 33:29. Španci su pregazili Finsku 41:17, Island je savladao Švajcarsku 33:28, a Norveška Slovačku 32:31. Iznenađenje je pobjeda Češke nad Hrvatskom 33:29, ali su Hrvati već imali obezbijeđeno prvo mjesto u grupi i izveli su kombinovani sastav.