Gol sa cijelog terena za čudo Srbije na Euru: Pogledajte kako je poslije toga dvorana proključala

Srbija je na Evropskom prvenstvu za kadete u rukometu uspjela da uzme bod nepobjedivim Nijemcima, i to na spektakularan način.

Izvor: Instagram/balkanhandball_official/rukometnisavez

Srbija je napravila čudo i uspjela da, nakon pobjede nad Turskom u prvom kolu Evropskog prvenstva, remizira sa Njemačkom 27:27 (14:14) iako je srpski tim na minut i po do kraja imao tri gola minusa - 27:24.

Ipak, "orlići" su smogli snage da se vrate pošto je prvo Perić pogodio sa krila, zatim je Strobel isključen i Uroš Gugolj je bio precizan sa sedam metara, a onda je Veljko Pavlović golom sa cijelog terena izjednačio!

Srpski tim uzeo je loptu u napadu Nijemcima, koji su zbog isključenja Strobela bili sa igračem manje, pa su izveli golmana. Nakon toga je Veljko Popović vidio da je gol prazan i na pola minuta do kraja je izjednačio ovim udarcem:

Probala je Njemačka nakon toga da se vrati i da pobijedi, ali srpski tim je odigrao fantastičnu odbranu. Bez Strobela u polju i bez golmana na golu probali su Nijemci da naprave prednost, pa srpski golman Adrijan Rivera Legat nije ni morao da interveniše u tom posljednjem momentu.

Kada je došao taj bod protiv selekcije Njemačke, koja duže od dvije godine ne zna za poraz i koja je u decembru dobila Srbiju sa 14 razlike, nisu mogli da se kontrolišu srpski momci. Poletjeli su u publiku i jedva ih je selektor Aleksandar Brković vratio na teren. Pogledajte kako se to odigralo:

Pogledajte 00:54 Kraj i slavlje posle Srbija Nemačka Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Šta sada?

Srbija sada ima dan pauze da se oporavi i vrati na pravi kolosijek. Zatim je čeka duel sa Italijom u "Šumicama" u subotu od 19.30 na kome ne smije biti opuštanja. Italijani su u prvom kolu ubjedljivo poraženi od Njemačke, a onda su ubjedljivo savladali Tursku. To znači da ih pobjeda vodi dalje.

Srpski tim će proći i sa bodom, ali nadamo se pobjedi. Što se tiče druge faze, ako "orlići" prođu dalje tamo će ih čekati selekcije Slovenije i Francuske koje su već prošle dalje.