Srbija ima čemu da se nada: Pala je Hrvatska, a sada je razbijen Alžir

Kadeti reprezentacije Srbije pobijedili su Alžir na Svjetskom prvenstvu u rukometu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@IHFcompetitions

Kadetska rukometna reprezentacija Srbije savladala je Alžir u drugom meču grupne faze Svjetskog prvenstva u Kairu. Posle nevjerovatne pobjede nad Hrvatskom, koja je izvojevana u posljednjim sekundama meča, srpski tim je sada bio ubjedljiv i slavio je 32:22.

Srpski tim nalazi se u grupi C i dosad je igrao protiv Alžira i Španije. Tako je "orlićima" ostao još duel sa nezgodnim rivalom, koji je najavljen za 9. avgust od 18.30 sati.

C GRUPA

Prvo kolo

Srbija – Hrvatska 26:25

Alžir – Španija 49:19

Drugo kolo

Srbija – Alžir 32:22

Španija – Hrvatska 18.30

Treće kolo