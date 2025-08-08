logo
Srbija ima čemu da se nada: Pala je Hrvatska, a sada je razbijen Alžir

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kadeti reprezentacije Srbije pobijedili su Alžir na Svjetskom prvenstvu u rukometu.

Kadeti Srbije pobijedili Alžir na Svjetskom prvenstvu Izvor: Screenshot/YouTube/@IHFcompetitions

Kadetska rukometna reprezentacija Srbije savladala je Alžir u drugom meču grupne faze Svjetskog prvenstva u Kairu. Posle nevjerovatne pobjede nad Hrvatskom, koja je izvojevana u posljednjim sekundama meča, srpski tim je sada bio ubjedljiv i slavio je 32:22.

Srpski tim nalazi se u grupi C i dosad je igrao protiv Alžira i Španije. Tako je "orlićima" ostao još duel sa nezgodnim rivalom, koji je najavljen za 9. avgust od 18.30 sati.

C GRUPA

Prvo kolo

  • Srbija – Hrvatska 26:25
  • Alžir – Španija 49:19

Drugo kolo

  • Srbija – Alžir 32:22
  • Španija – Hrvatska 18.30

Treće kolo

  • Alžir – Hrvatska 16.15
  • Srbija – Španija 18.30

Rukomet orlići Svjetsko prvenstvo

